Willy Sommers brengt in Owla Brugge hulde aan Dany, de overleden broer van zijn rechterhand Annie én steward van Club Brugge

Op maandag 5 september overleed Dany Dejonckheere uit Brugge op 67-jarige leeftijd aan een tragisch ongeval in de Brugse Reien. Hij was Club Brugge-steward. Dany was ook de broer van Annie Dejonckheere uit Damme, de rechterhand van Willy Sommers die hem al vele jaren begeleid tijdens de optredens.

In ’t verleden schreven we al hoe zijn nieuwe show ‘De Soundtrack van m’n Leven’ eruit ziet. Ook in zaal Owla in Brugge bracht Willy dezelfde show en het publiek genoot ervan. Na de pauze stond Willy – op vraag van Annie – even stil bij haar broer Dany, die plots overleed. Zijn partner en dochter zaten vooraan in zaal Owla in Brugge. Omdat Dany steward was bij Club Brugge en dus een heel groot supporter was, besloot Willy de song ‘You’ll Never Walk Alone’ aan hem op te dragen. Tijdens het zingen kwam Annie vooraan dichtbij haar naaste familie zitten. Willy gooide zijn handdoek naar het drietal. Het publiek was eerst stil, sommigen moesten een traantje wegpinken, maar uiteindelijk zong iedereen luid mee. Op het einde volgde een oorverdovend applaus. (PADI & Jens)