Will Tura over ‘Vergeet Barbara: “Ik ben heel blij dat deze musical zo goed verkoopt”

‘Vergeet Barbara’ is een feelgood-musical met muziek van Will Tura, humor, bewegende decorelementen, veel dansers en een groot ensemble. Al méér dan 45.000 mensen hebben zich verzekerd van een zitje.

Voor de uitwerking kan Will Tura rekenen op zijn rechterhand Steve Willaert, dé man die al jaren samenwerkt met Will en die van Studio 100 ook het licht op groen kreeg om de muziek

Hoe blij ben je dat het eindelijk van start gaat?

Will: “Ik ben ‘stif’ blij. Ik kijk natuurlijk uit naar de première. Ik heb het volste vertrouwen in Gert. Hij is zo groot in zijn ideeën. Die man gaat ervoor. Hij geeft het niet zomaar aan iemand uit, maar doet het zelf.”

Steve: “Gert werkt samen met een sterk team én dat is ook belangrijk. Ze werken ook met mensen die goed kunnen zingen.”

Heb je het een beetje moeten bijschaven. Ik ken je al vele jaren en weet dat je een perfectionist bent.

Will: “Ik ben daar nu mee bezig (lacht). Wees maar gerust, we zitten al ver.”

Zal de musical ‘Vergeet Barbara’ volgens uw wensen worden opgevoerd?

Steve:” De liedjes komen nu in een andere context. Sommige nummers veranderen sowieso. Je bent afhankelijk van het verhaal en van de regie. Dat is in handen van goede mensen. Ik weet dat Will ook iets heeft van als het afhankelijk is van goede mensen, dan kan het alle richtingen uit.”

Steve Willaert. © PADI/OBI

Wat vind je van het verhaal?

Will: “Dat spreekt mij volledig aan.’

Er werden al 45.000 tickets verkocht. Wie had dat gedacht…

Will: “Ik had daar niet aan gedacht, in ’t begin toch niet. Ik ben natuurlijk heel blij ermee dat het zo goed verkoopt.” (PADI)

Info en tickets: www.vergeetbarbara.be