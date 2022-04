Wie koopt er de laatste kaartjes voor optreden Preuteleute op het voetbalterrein van KV Oostende?

Groep 24 loopt er glunderend bij, want de tickets voor het optreden van Preuteleute op zaterdag 14 mei in het voetbalstation van KV Oostende verkopen als zoete broodjes. Van de maar liefst 8.400 plaatsen zijn er nog maar enkele honderden over, zodat Tom Vanrijckeghem en Sebastien Dewaele vast en zeker voor een vol voetbalstation zullen mogen optreden. Als dat geen stunt is!

Het duo van Preuteleute maakte in de voorbije jaren al heel wat furore in de Vlaamse theaters en culturele centra. Tijdens de vorige theatertournee (2019-2020) werden er maar liefst 35.000 tickets verkocht. “Om dat getal even te kaderen: je kan dit vergelijken met meer dan 17 (ja, zeventien!!) uitverkochte AB’s, zeven keer de Lotto Arena of vier keren Vorst Nationaal. Dat zijn immense cijfers in Vlaanderen.” verduidelijkt Pieter De Wulf van organisator Comedyshows.be.

Hier zijn ze dan: Preuteleute! © PADI/Daniël

“Je mag Preuteleute dus stilaan de stempel “fenomeen” toebedelen. Het ging toen om tientallen culturele centra, maar ook om de grootste theaterzalen van het land, zoals Concertgebouw Brugge, Kursaal Oostende en Capitole Gent. Er werd zelf nog een indoor arenashow aan toegevoegd in de basketbaltempel van de Belgische grootmacht BC Oostende. Die bood plaats aan 4.000 fans. Nu wordt daar dus nog een serieuze schep bovenop gedaan. Niet langer een indoor arena show, maar een echte stadionshow. Het zal gaan om een show met zittend publiek. Er is plaats in de tribunes, maar ook een deel van het veld zal gebruikt worden als ruimte voor toeschouwers. “We hopen alweer op een uitverkochte stunt, net zoals in de basketarena vorige tour. Die show was toen uitverkocht op zo’n 78 uur tijd. Het kan dus heel snel gaan met de ticketverkoop”, aldus Pieter De Wulf, die nu eraan toevoegt: “Goed nieuws, we geraken al onze tickets kwijt. Wie dus erbij wilt zijn zal zich moeten haasten want uitverkocht is uitverkocht.” (PADI)

De laatste tickets zijn beschikbaar via www.comedyshows.be