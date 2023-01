West-Vlaamse regisseur Floris Devooght en hoofdrolspeler Aaron ‘Robin Hood’ De Veene kijken uit naar thuismatch in Kursaal Oostende

Op zondag 5 februari 2023 strijkt de heerlijke en bejubelde familiemusical ‘Robin Hood & ik’ neer in Kursaal Oostende. Stany Crets gaf een eigen, moderne twist aan het gekende verhaal van de grote held die steelt van de rijken en geeft aan de armen, en het resultaat is een regelrecht schot in de roos! ‘Robin Hood & ik’ staat bol van de actie, humor, romantiek en kan rekenen op een uitmuntende cast met oa Ketnet-wrapper en MNM-dj Sander Gillis die een sublieme ‘Broeder Tuck’ neerzet en ‘Thuis’-actrice Lynn Van den Broeck die schittert in haar musicaldebuut als ‘Lady Marian’.

Hoofdrolspeler Aaron ‘Robin Hood’ De Veene en regisseur Floris Devooght kijken enorm uit naar de voorstelling in West-Vlaanderen. Aaron woonde van zijn 12 tot 22 jaar in Kachtem (Izegem) en werkte daar ook 5 jaar als student in de plaatselijke brasserie Rhodesgoed. Rasechte West-Vlaming Floris, die met ‘Robin Hood & ik’ zijn debuut maakt als regisseur, is afkomstig uit Hulste (Harelbeke) en heeft nog heel wat familie wonen in de provincie. Beiden voelen ze de doortocht in Kursaal Oostende dus wel wat aan als een thuismatch en ze hopen dan ook heel wat bekende gezichten in de zaal te zien op 5 februari.

Het verhaal: ‘Robin Hood’, we hebben de films gezien, de boeken gelezen. We kennen Lady Marian, Broeder Tuck en Koning Leeuwenhart. Maar wie is die ‘ik’ van de titel? Wie mag er naast onze grote held op de affiche staan? ‘Ik’ is Jessy, de andere heldin van dit verhaal, die per ongeluk via het boek in Robins avonturen belandt én een zeer grote rol zal spelen in de afloop ervan. Jessy strijdt met Robin en zijn mannen tegen de superslechteriken Jan Zonder Land en de Sheriffin van Nottingham. De ideale instapmusical vol actie, romantiek en veel humor, voor iedereen die van theater houdt. ‘Robin Hood & ik’ zijn twee fantastische verhalen die één worden. Boeken kunnen je leven veranderen, maar jij kan ook de afloop van een boek bepalen… Iedereen mag verkleed komen en het publiek wordt ondergedompeld in de magie van het sprookje. Ook voor de minder jonge bezoekers wordt het nog wat interessanter gemaakt, met méér knipogen en dubbele bodems. Deze musical verbindt generaties en richt zijn pijlen recht in je hart!. (PADI)

De boog moet ook in 2023 niet altijd gespannen staan, dus bestel nu je tickets voor dit doeltreffende musicalfeestje op zondag 5 februari om 14 uur in Kursaal Oostende via www.deepbridge.be