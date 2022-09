Welkom vanaf 1 oktober tot 6 november in het Disney Halloween Festival in Disneyland Paris

Het Disney Halloween Festival komt terug vanaf 1 oktober tot 6 november in Disneyland® Paris Na enkele maanden geduldig wachten, is het eindelijk tijd voor de Disney Schurken om uit de schaduw te komen en deel te nemen aan de viering van de 30e verjaardag van Disneyland Paris.

Hun overname van het Disneyland Park start op 1 oktober, en ze zijn ze nog nooit zo duivels speels geweest. Met zijn betoverende ontmoetingen, ondeugende sfeer, angstaanjagend leuke shows en attracties, zal dit seizoen griezelig vermakelijk zijn. En dit jaar zullen twee Disney Halloween Party’s het Disneyland Park betoveren op 29 oktober en 31 oktober 2022, tot 2 uur ’s nachts. Vanaf het moment dat ze binnenkomen, zullen de bezoekers genieten van bekende Halloween-decors in het Park, waaronder lachende pompoenen, slingers met lichtjes, lantaarns, vriendelijke spoken, en vrolijke skeletten die tot 3 meter hoog zijn. Bezoekers zullen ook worden ondergedompeld in de Halloweensfeer in de Disney Hotels, omdat ze voor het eerst zullen worden versierd met herfstdecoraties. “Mickey’s Halloween Celebration” Grote Comeback en zoveel meer Het Disneyland Park zal de thuisbasis zijn van vele Disney Schurken (waaronder Maleficent, Kapitein Haak, de Hartenkoningin, Cruella de Vil, enz.), die zich nu al voorbereiden om het seizoen te vieren dat hen in de schijnwerpers zal zetten.

© Sylvain Cambon

Disney schurken hebben altijd meer dan één grap voor de bezoekers… die het aandurven hen te ontmoeten. En het toeval wil dat dit jaar het Royal Castle Stage de vaste schuilplaats van de Disney Schurken zal worden. Ze zullen deze locatie gebruiken om zichzelf in de schijnwerpers te zetten, op hun best… of om te lachen. Nadat ze een opvallende verschijning op het podium hebben gemaakt, zullen ze bezoekers ontmoeten en met hen interageren. Dit jaar zal Mickey’s Halloween Celebration triomfantelijk terugkeren na een afwezigheid van twee jaar. Tijdens deze stampvoetende optocht zullen de Disney Figuren, uitgedost in hun mooiste Halloweenkostuums, het begin van het herfstseizoen vieren in een zeer feestelijke en kleurrijke sfeer. Mickey zal ook zijn gasten verrassen vanuit zijn verbazingwekkende “Mickey’s Illusion Manor” wagen, die een aantal speelse griezels bevat. De parade zal verschillende keren per dag in het Disneyland Park rijden. Dit jaar, bij het vallen van de avond, zullen Disney Schurken nog een laatste betoverende verrassing in petto hebben voor de bezoekers: Nightfall with Disney Villains, die zal plaatsvinden vóór Disney D-Light, de succesvolle preshow van de 30e verjaardag die een drone display en Disney Illuminations omvat. Hun sluwe plan is om uit de schaduw te komen en tijdelijk het kasteel van Doornroosje over te nemen, tijdens een dansende fonteinshow gecombineerd met projecties. Deze entertainmentelementen zullen worden toegevoegd aan de vele shows en ervaringen die door het resort worden aangeboden, zoals het Disneyland Park dagelijkse parade “Disney Stars on Parade” en de “Gardens of Wonder”, 30 kunstwerken die figuren zoals Maleficent, Ursula en Jafar voorstellen, die werden ontworpen voor de 30e verjaardag van Disneyland Paris en direct buiten het kasteel van Doornroosje werden geïnstalleerd.

© Valentin Desjardins

Wie kippenvel wil krijgen, kan terecht in Disneyland Paris, want het resort biedt attracties voor bezoekers van alle leeftijden. Kleine monsters kunnen hun moed bovenhalen in attracties zoals Blanche-Neige et les Sept Nains* en Alice’s Curious Labyrinth* of in La Tanière du Dragon*. Exclusieve Producten voor een Halloween om nooit te vergeten. Halloween zal ook worden gevierd in winkels in het hele Park, waar een breed gamma aan exclusieve souvenirs gewijd aan Mickey en zijn vrienden, Disney Schurken en Tim Burton’s The Nightmare Before Christmas verkrijgbaar zal zijn. Zullen de dapperste stervelingen het aandurven om (opnieuw) met hun gezin Phantom Manor* te betreden? In dit vervallen landhuis hebben de geesten het te druk met feestvieren en walsen in de grote eetzaal om aandacht te besteden aan hun bezoekers. Klaar om dit grote spookachtige bal bij te wonen? Dan worden de bezoekers uitgenodigd om naar het Walt Disney Studios Park te gaan om samen met hun vrienden een spannend avontuur te beleven in de beruchte Twilight Zone Tower of Terror. Met zijn indrukwekkende val van 13 verdiepingen, verduisterde kamers en enge spoken, zal deze attractie de bezoekers naar een andere dimensie brengen. Bezoekers van alle leeftijden zullen ook hun griezelige maag kunnen vullen door watertandende nieuwe zoetigheden te proeven, waaronder de Wicked Whip, een verrassende kegel, een ongelooflijke Maleficent Sundae bij The Lucky Nugget, een “Mickey Mummy” lolly en vele andere producten. Er zullen ook drankjes worden toegevoegd aan bepaalde bar- en restaurantmenu’s, waaronder de Little Devil Cocktail, de Vergiftigde “Appel ” en de Oogie Boogie Mocktail. Het drinken van teveel alcohol is gevaarlijk voor de gezondheid. Drink met mate. Sommige ervaringen, shows of evenementen zullen niet beschikbaar zijn of kunnen worden gewijzigd, afhankelijk van de veranderingen in gezondheids- en veiligheidsmaatregelen en aanbevelingen van overheidsinstanties.

© Jean-Claude Coutausse

De iconische Disney Halloween Party’s zullen het Disneyland Park opnieuw betoveren op 29 en 31 oktober en een angstaanjagend verrukkelijke ervaring creëren voor bezoekers in een ongelofelijk leuke sfeer. Er zullen twee avonden worden gehouden om meer mogelijkheden te bieden om – als de zon onder is – te genieten van een selectie attracties die tot 2 uur ‘s nachts open zullen zijn, zoals Phantom Manor, Big Thunder Mountain en Pirates of the Caribbean, samen met een exclusieve parade en entertainmentelementen bereid door Disney Schurken… Deze avonden worden sensationeel. Sommige gebieden van het Disneyland Park – die ondergedompeld zullen worden in een ongelooflijk angstaanjagende sfeer – zullen de thuisbasis zijn van vele wezens, waaronder vreemde zombies rond de grotten en crypten van Adventureland en spookachtige ontmoetingen in Frontierland. Om klokslag middernacht zullen de meest onverschrokken bezoekers enge momenten beleven in Main Street, U.S.A. als mysterieuze geesten dit gebied overnemen. Bezoekers zullen ook nieuwe exclusieve shows ontdekken, gemaakt met Disney Halloween Party in het achterhoofd. Voor nog meer plezier, zal de Halloween Parade ook tijdens beide feesten te zien zijn. Tenslotte zullen Disney Schurken ook tijd doorbrengen in het Park om te interageren met de dapperste bezoekers. (PADI & Disney)

© Administrateur

Disney Halloween Festival vanaf 1 oktober tot 6 november. Info: www.disneylandparis.com