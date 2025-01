Vlaanderen ontwaakt met nieuw nationaal radiostation: MENTpop-radio: “De muziek primeert, maar het wordt ver van een ‘dode non-stop-doos’”

Marc Hallez (afkomstig uit Torhout) en Magali Sibille (afkomstig uit Eernegem) zijn niet enkel de bezielers van MENTpop en MENT55 op MENT, maar vanaf vandaag ook van MENTpop-radio of het nieuwe nationale radiostation. Eén van de toekomstige presentatoren/nieuwmannen is Lennart Creël, afkomstig uit Nieuwpoort.

Begin mei vorig jaar gingen MENT55 en MENTpop van start op televisie. Afgelopen nacht startte MENTpop-radio. “Het is en gloednieuw product met pakweg 50% de bekende Nederlandstalige pop, 50% de tophits uit late-80’s, volop 90’s en begin 00’s. ‘We draaien van Pommelien Thijs tot Ace Of Base. Het is misschien niet meteen wat je van ‘MENT verwacht’… Het product is dan ook bedoeld om niet alleen via aan andere mediavorm te lopen, het is ook bedoeld iets aan te vullen op het bestaande aanbod. Luister een half uurtje, het is best jong en pittig ! En er volgt nog veel met de start van de gepresenteerde programma’s”, zegt Marc Hallez wat geheimzinnig. “MENTpop-radio is niet alleen onze jongste media-telg, het is dus ook de jongst-profilerende ‘van de familie’. MENTpop-radio is dus geen ‘doorslag’ van MENTpop-tv, maar een gloednieuw station, op elke DAB+ – (auto)radio in Vlaanderen. Er wordt uitgezonden op de sterke 11A-mux van Broadcast Partners, dezelfde dus als bv Q, Joe, Play Nostalgie, Nostalgie+ … Online is de zender er uiteraard ook op Radioplayer en op mentpop.be.”

Presentator Lennart Creël

“MENTpop-radio start vandaag non-stop, maar nog voor eind januari starten de gepresenteerde programma’s ochtend, middag en avond. Drie presentatoren zullen in een beperkt aantal presentaties per uur, inpikken op de actualiteit van de dag en het medialandschap met de luisteraar volgen. MENTpop-radio heeft wat van de sfeer van het Nederlandse Sky Radio, maar dan met een Vlaamse invulling. De muziek primeert, maar het wordt ver van een ‘dode non-stop-doos’. Op regelmatige tijdstippen wordt actualiteit op een ‘vertellende manier’ gebracht, toegankelijk, to the point. Muziek wordt aangepast aan het tijdstip van de dag, het jaar en – naar de zomer toe – het weer van de dag. Daarbij helpt informatie uit artificiële intelligentie, een uitgekiend format systeem, maar natuurlijk ook gewone menselijke programmering. Wanneer het relevant is, kunnen presentatoren vanuit Studio 3 in het MENT-gebouw in Gent, met telkens 1 druk op de knop schakelen en live gaan op de twee tv-zenders en op het radiostation.” (PADI)