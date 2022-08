Veel ambiance tijdens VBRO show op zonovergoten terras in De Kippe in Merkem

Het terras van De Kippe in Merkem was opnieuw volgelopen om de vele artiesten aan het werk te zien en naar hun liedjes te kunnen luisteren.

PC Brown mocht openen en meteen was de juiste toon gezet. Na hem kwamen nog heel wat zangers en zangeressen, die allemaal het beste van zichzelf gaven. De volgende opname is op vrijdag 5 augustus om 14 uur in De Kippe in Merkem. Er is vooraf mogelijkheid om daar te eten, mits reservatie. Geniet van onze fotomap vol artiesten in een presentatie van Paul Bruna. (PADI – foto’s Daniël)