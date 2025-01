Thomas Servranckx uit Oostende is te zien in ‘Kinky Boots’: “De oudere man maakten we nu ietsjes vitaler”

Van 17 tot 26 januari 2025 wordt de Arenberg in Antwerpen het decor voor een sprankelende live-beleving van deze iconische Broadwayhit. De Vlaamse versie van Kinky Boots is geproduceerd door InTeam Producties, die met trots een dynamische productie neerzet met muziek van de legendarische Cyndi Lauper. De musical vertelt het ontroerende en inspirerende verhaal van Charlie en dragqueen Lola, die samen een schoenenfabriek nieuw leven inblazen. Het resultaat is een explosie van muziek, dans en positiviteit, ondersteund door een sterk ensemble van getalenteerde performers.

Eén van de castleden is Thomas Servranckx (24) uit Oostende, die in de voorbije dagen vaak van deze badstad naar Antwerpen reed om te repeteren. Gelukkig heeft hij een vriendin die in Mechelen woont, waardoor hij de verre verplaatsingen regelmatig kan beperken met dank aan die extra slaapgelegenheid.

Is het een leuke rol waarmee je in 2025 mag starten?

Thomas: “Ja, ik vind dat wel. Het is een rol die ik helemaal niet had verwacht, aangezien ik Mr. Price speel, de vader van Charlie en dat wordt meestal gespeeld door een oudere man. Maar het is al niet te min een mooie uitdaging om dat te doen. Ik moet zeggen, de show zelf is een show waar ik al jaren van droomde om in te staan. Ik zag ‘Kinky Boots’ al in Londen en Nederland. Het is zo’n fijne, leuke show, dus ik wou gewoon heel graag in deze productie staan, al was het maar één keer overlopen met een schoendoos (lacht).”

Is het een moeilijke rol?

Thomas: “Bij aanvang van de repetities was dat wel even zoeken, want zoals ik al zei wordt die rol meestal door een ouder persoon gespeeld.”

Ik snap wel dat het wat zoeken is als je 24 bent en opeens een oudere man moet spelen…

Thomas: “Ja, dat was wat zoeken. We maakten dan uiteindelijk de keuze om die man misschien toch iets jonger te maken. Qua grimeur, pruik en kostuum gaat dat wel nog altijd dicht bij het origineel aanleunen, maar qua spelen en mobiliteit hebben we toch gekozen om die iets vitaler te maken. Dat was moeilijk in het begin, maar nu begin ik hem te vinden. Uiteindelijk is het ook niet heel lang. Hij speelt mee in het eerste nummer, daarna niet meer.”

Hoe lang ben je bezig met de repetities?

Thomas: “Sinds de tweede week van december. Het is een pittige show en een zware show. Het is goed werken. Maar ook qua partituur is dat niet gemakkelijk, dus we hebben daar echt onze tijd voor genomen. Niet dat er heel veel tijd was, maar we hebben daar consequent aan gewerkt.”

Thomas (midden) in actie tijdens het toonmoment. © PADI/Patje

Je woont in Oostende, voor jou is het toch ook een hele afstand?

Thomas: “Ik heb het geluk dat ik een vriendin heb die rond Mechelen woont. Beter dat ze zo ver wonen, want als ik dan in Antwerpen werk, dan heb ik de mogelijkheid om daar te overnachten. Ik ben er heel dankbaar voor.”

Wat staat er nog op jouw programma voor 2025? Waar ga ik je nog kunnen spreken?

Thomas: “Het wordt een beetje een spannend jaar. Op dit moment is ‘Kinky Boots’ het eerste, maar ook voor het moment het enige in 2025 dat in mijn agenda staat. Je weet echter nooit wat morgen brengt. We werken in een sector waar je van dag één op dag twee een volle agenda kan hebben, dus het wordt audities blijven doen.”

Is dat nu een beetje stresserend voor jou? ‘Kinky Boots’ speelt maar tot eind januari? En daarna? Droge boterhammen eten?

Thomas: “Ja, natuurlijk is dat stressen, maar dat wist ik wel op voorhand als ik eraan begon. Maar ja, ik ben ook nog maar net afgestudeerd. Eerlijk, ik ben eigenlijk al in de watten gelegd geweest na het afstuderen. Ik heb al veel producties mogen doen.

Wanneer zag ik jou dan het laatst?

Thomas: “Bij Lelies. ja. Ik zit een beetje in hetzelfde productiehuis. Ik vind het ook een fijn productiehuis. Het is een kleiner productiehuis, maar ik vind dat je dat niet voelt. Je voelt de kwaliteit, je voelt het intieme. Je voelt dat wel in de cast en bij de crew. Je bent allemaal heel nauw betrokken met elkaar. Je werkt het ook allemaal samen uit tot één geheel en dat maakt het heel fijn om te werken.” (PADI)

Info en tickets: www.arenberg.be