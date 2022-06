Suzy Marrel uit Oostrozebeke straalt nog meer op zomerse single ‘Terra Australia’

Eén blaasinstrument van méér dan tweeduizend jaar oud én één vrolijke ‘spring-in-het-veld’ zijn bepalend voor de zomer van Suzy Marrel.

Sluit je ogen en denk aan warmte, denk aan genieten en kom even tot jezelf met het heel herkenbare geluid van de Didgeridoo. Suzy Marrel droomt weg, laat even alles los en grijpt de zomerse gedachte vast om jullie mee te nemen naar haar droomvakantie. Reis mee naar de Outback én maak kennis met Suzy Marrel haar ‘spring-in-het-veld’. Helemaal weg van het land van de Aboriginals adopteerde Suzy een Bennetwallaby, een kangoeroe. Suzy leerde haar ‘klein(dier)kind’ kennen tijdens de opnames van de videoclip in het opvangcentrum Zonnegloed in Oost-Vleteren. Het Wild Animal Sancuary, een verborgen parel midden West-Vlaanderen, vormde immers het decor voor een videoclip bomvol bijzondere figuranten. De song, de locatie, de videoclip én de adoptie van kangoeroe Yamba vielen als de stukjes van een zomerpuzzel perfect in elkaar.

‘Terra Australia’ is een productie van Peter Keereman. Het is een zonnig heel dansbaar en vooral meezingbaar nummer geworden, waarbij zelfs de donkerste wolk aan de hemel moet plaats maken voor de zonnestralen en de deugden van de heerlijke zomer. De tekst en backing vocals komen van Corina Braemt, al 33 jaar de vaste zangeres bij Willy Sommers én ook de vrouw van Peter Keereman. (PADI)

De single is te downloaden op alle grote streamingplatforms.