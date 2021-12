Suzy Marrel en Freek Vanrooy zingen duet ‘De kerstman komt naar jou’

Ze haalden de rendieren van stal, de slee werd lekker ingevet, de stemmen werden gesmeerd en de LDG studio’s werd tot een swingende kerststal omgebouwd. Waarom? Voor de opname van de nieuwe single van Suzy Marrel uit Oostrozebeke en Freek Vanrooy uit Hoegaarden, die samen zingen ‘De kerstman komt naar jou’.

Suzy Marrel en Freek Vanrooy namen eerder dit jaar deel aan een romantische boottocht tussen Damme en Brugge. Het was meteen raak. Ze zongen spontaan een gelegenheidsduet en dat zorgde voor vonken tussen de vele aanwezige fans. Een idee dat als een losse flodder begon, groeide uit tot een sneeuwbal, die zal zorgen voor een lawine aan kerstsfeer tijdens de komende eindejaarperiode.

Geboren entertainer Freek Vanrooy en de immer stralende Suzy Marrel stapten de LDG studio’s binnen en kwamen buiten met een fonkelende en vooral vrolijke song.

Het resultaat is een duet waar we alleen maar trots op kunnen zijn: een herkenbare melodie werd door producer Lex De Groot onder handen genomen en terwijl de Gluhwein opwarmde zongen Freek en Suzy met heel veel zin in Kerst, deze song in. Geniet vanaf heden, swing en zing vooral mee met ‘De kerstman komt naar jou’. (PADI)

De nieuwe single is te downloaden via alle grote streamingsplatforms