Succesvolle start repetities ‘Winterrevue – Music Maestro’ bij Backstage Producties in Puurs, met ook terug Vlaams talent op de bühne

Backstage Producties luidde deze week de start van de repetities in voor de negende editie van de Winterrevue – Music Maestro, die vanaf 13 december te zien is in Theater Elckerlyc te Antwerpen. Tijdens een gezellige kick-off met ontbijt in aanwezigheid van de pers en cast gaf regisseur Stefan Staes een inspirerende toelichting op het thema van dit jaar: “Music Maestro”. Met muziek als rode draad verweeft deze editie live muziek, sketches en dans in een kleurrijk en humorvol geheel, ondersteund door het orkest onder leiding van Thomas Vanhauwaert. Choreograaf Laurent Flament en kostuumontwerpster Griet Vanlandeghem vullen het creatieve team aan met hun skills.

Niemand minder dan acteur en muzikant Peter Van de Velde neemt dit jaar een bijzondere rol in binnen de Winterrevue – hij speelt “zichzelf”. Zijn rijke carrière en passie voor muziek vormden voor regisseur Staes een belangrijke inspiratiebron voor de inhoud en sfeer van de voorstelling. Peter begeleidt het publiek door de avond vol verrassingen en vormt daarmee een belangrijk ankerpunt in de revue.

Verfriste hoofdcast en weekendgasten

De Winterrevue introduceert dit jaar nieuwe gezichten in de hoofdcast: Gio Kemper en Danny Dorland sluiten aan bij gevestigde waarden zoals Ianthe Tavernier en Helle Vanderheyden. De veelzijdige cast wordt aangevuld met vaste waarden Dirk Van Vooren en Patrick Onzia, die de revue een unieke dynamiek en veel humor geven. Vanaf begin december vervoegen een aantal iconische weekendgasten de cast, waaronder Willy Sommers, Sandra Kim, Stan Van Samang, Jelle Cleymans, Gene Thomas en Günther Neefs. Hun gastoptredens beloven een feestelijke en afwisselende show te maken van deze editie (PADI)

De ‘Winterrevue – Music Maestro’ beleeft zijn feestelijke première op 20 december 2024 in Theater Elckerlyc in Antwerpen en loopt tot en met 12 januari 2025. Tickets en info: www.backstage-producties.be