Stijn en Steven combineren bloeiende krantenwinkel in Kortrijk met muzieklabel ST-Entertaincompany

Stijn Vannieuwenhuyze en Steven Caulier uit Kortrijk hebben een heel druk leven. Positief aan de drukte is dat beiden iets doen wat ze heel graag doen. Sinds april 2021 houdt Stijn (34) de krantenzaak Charade open in de Loofstraat 41 in Kortrijk. Van ’s morgens om 5.30 uur tot 14 uur bedient hij het cliënteel met de glimlach. Steven (48) werkt in West-Vlaanderen voor een bedrijf uit Brussel. Hij staat eveneens in voor de muziekplaylisten bij FamilyRadio. Stijn en Steven hebben ook nog een gezamenlijke hobby, namelijk hun eigen muzieklabel ST-Entertaincompany, waar ze zowat alles regelen voor vooral zangeres Suzy Marrel uit Oostrozebeke.

Hoe verzeilde het duo in deze krantenzaak?

Stijn: “Deze winkel was van Aline, de nicht van Steven. Ik wilde terug als zelfstandige beginnen. Ik werk graag voor een werkgever, maar ik werk ook graag als zelfstandige.”

Steven: “Mijn nicht belde mij op een bepaalde dag op. Ik zei aan haar tijdens dat gesprek dat mocht ze iets weten op zelfstandige basis voor mij man dat ze me zeker een seintje mocht geven. Mijn nicht had echter last met haar rug, waardoor ze in alle stilte op zoek was naar een overnemer. We begonnen te praten, kwamen eens kijken en Stijn zag dat zitten. Mijn nicht moest dan een operatie ondergaan en zo is dat heel snel geregeld geworden. Sinds april 2021 of middenin corona nam Stijn deze zaak over.”

En tevreden?

Stijn: “Natuurlijk, de verkoop gaat in stijgende lijn. We dachten dat het na de drukke december-maand en nieuwjaarsperiode rustiger ging worden, maar helemaal niet. Dat komt door ons gevarieerd aanbod, maar ook door de diverse pakjesdiensten die we hier aanbieden.”

Steven: “Wat heb je nodig in een krantenwinkel? Veel trafiek. Kranten worden nu vooral online gelezen. Wij zorgden voor veel trafiek om de randverkoop te doen stijgen, zoals een nieuw- en droogkuis, pakjesdiensten, assortiment snoep uitbreiden. We kregen ook een sportgokautomaat van de Nationale Loterij en werden een postpunt van Bpost. Charade is ook bekend voor de verkoop van zijn wenskaarten, verschillende magazines, zelfs buitenlandse magazines. We verkopen hier zelfs Charlie Hebdo uit Frankrijk. Vorige week was een klant zelfs verrast dat we ook dit magazine in onze winkel verkopen. Om naar Roularta te verwijzen, bemerkte je al dat we in onze winkel eveneens verschillende edities van de Krant van West-Vlaanderen verkopen. Dat kan niet iedere krantenwinkel zeggen.”

Ik woon in een gemeente waar de krantenwinkels de hele dag open zijn. Een krantenwinkel die al sluit om 14 uur, dat kom je toch niet veel tegen?

Steven: “Vroeger was de winkel open van 5.30 tot 12 uur. Het cliënteel was dat gewoon. We konden om 7 uur openen en langer open blijven in de namiddag, maar hier is dat geen optie want om 5.30 uur staan ze al aan de voordeur. Stijn wil het ook alleen blijven doen, zodat we besloten van als nieuwe openingsuren te gaan van 5.30 tot 14 uur. Inderdaad, ’t is twee uren langer open dan vroeger, maar dat komt door die pakjesdiensten. Heel wat mensen komen op de middag langs om een pakje op te halen of één af te leveren. Wie de hele dag werkt, komt ’s morgensvroeg om een pakje of komt op zaterdag langs. En ’s morgens krijgen we heel veel mensen over de vloer die naar hun werk vertrekken en die hier hun krant, cola of zelfs een blikje bier komen halen. In de toekomst gaan we wellicht ook koffie aanbieden.”

Valt het mee om zo vroeg op te staan?

Stijn: “Dat is nog altijd een aanpassing. Ik geef het toe, ik heb dat onderschat. Na één jaar heb ik het daarmee nog altijd moeilijk. Maar Steven en ik staan altijd samen op en we komen ook ’s morgensvroeg samen opstarten. Dat is een gewoonte geworden. Intussen deponeert Steven enkele kranten in brievenbussen in de omgeving. ’s Morgensvroeg met twee is ook veiliger. Zelf wonen we hier niet ver vandaag.”

Steven (links) en Stijn kunnen hun zaak perfect combineren met de uitbouw van ST.-Entertaincompany. © PADI

Je werkt wel eens mee in deze krantenwinkel, maar je hebt nog andere jobs?

Steven: “Inderdaad, ik ben werknemer. Ik werk in West-Vlaanderen voor een bedrijf uit Brussel, en ik doe ook de muziekplaylisten bij FamilyRadio.”

En samen hebben jullie ook ST-Entertaincompany? Een hobby?

Steven: “Inderdaad, we bestaan al twee jaar met ST-Entertaincompany. De voorbije maanden was het wat rustig qua plugs, maar in de komende maanden komen er enkele nieuwe plugs uit. Van corona hebben we gebruik gemaakt om ook de vormgeving te verfijnen, nieuwe software aan te kopen, enz. We werken ook goed samen met andere radio’s. Je hoort ons helemaal niet klagen.”

Stijn: “Maar ST-Entertaincompany moest wel combineerbaar blijven met de winkel.”

Steven: “Dit is onze leuke hobby. Het moet inderdaad plezant blijven. We hebben het niet nodig om ervan te leven en dat is belangrijk. Iedereen heeft een hobby. Dat is leuk. Voor Suzy Maes uit Oostrozebeke doen we heel veel. We doen haar plugs, maken clips… Stijn gaat op zoek naar een geschikte locatie voor de clips en schrijft scenario’s. Ik check haar kledij, enz. We organiseren in september voor Suzy een fanavond, met misschien iets extra. Je mag het al weten: we gaan die avond Suzy een nieuw nummer laten zingen of het allereerste dat geen cover zal zijn. Tegen de zomer brengt ze wel nog een cover als single uit. We zijn ook van plan om een album uit te brengen.”

Hebben jullie nog andere grootse plannen?

Stijn: “Hier gaan we binnenkort verbouwen, inclusief het magazijn. Vooral met al die pakjesdiensten erbij is dat wel nodig..”

Steven: “Met ST-Entertaincompany gaan we vooral de plugs onderhouden en niet teveel erbij nemen, zodat we ze perfect kunnen brengen zoals we willen. In het najaar is er een fanreis voor Suzy, maar dat is vlug geregeld want daarvoor krijgen we veel hulp.” (PADI)

Charade in de Loofstraat 41 in Kortrijk: open van maandag tot vrijdag van 5.30 tot 14 uur, op zaterdag van 6 tot 12 uur. www.st-entertaincompany.be.