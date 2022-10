Sergio en Kürt Rogiers komen naar Het Schlagerfestival in Hasselt, maar ook trouwe bezoeker Willy Sommers

Op 24, 25 en 26 maart 2023 kan je in Trixxo Arena Hasselt terecht voor de 16de editie van Het Schlagerfestival. Willy Sommers, Christoff, Luc Steeno, Laura Lynn, Yves Segers, Die Schnappers (Yves Segers en Matthias Lens), Lisa del Bo én De Romeo’s, het kruim van de Vlaamse showbizz, krijgt ook nog het gezelschap van de publiekslievelingen Sergio en Kürt Rogiers. De eerste zorgt voor het extra muzikale vuurwerk en de laatste neemt als gastheer opnieuw de presentaties voor zijn rekening. Met nog één troefkaart achter de hand is hiermee de line-up bijna compleet.

Wij sloegen een babbel met Willy Sommers, die eveneens al méér dan één keer present was op Het Schlagerfestival in Hasselt.

Aan hoeveel edities deed je al mee van Het Schlagerfestival?

Willy: “Ik denk op al die jaren toch zeker 12 keren. Ik was er ook de allereerste keer bij toen het nog maar één avond was. Dat was direct een succes. Ze zijn gegroeid van twee shows naar nu al vier of vijf. Voor 2023 zijn er drie gepland, maar als het alweer een succes blijkt te zijn zullen ze nog twee extra data’s eraan toevoegen.”

Hoe anders was het toen je maar een keer moest optreden tegenover nu waar je misschien vijf keren op het podium kan staan?

Willy: “Dat is het feest van het jaar hé. Ik treed op in culturele centra’s, theaters, openluchtfestivals, enz. Het Schlagerfestival is voor de showbizz toch nog altijd dé kers op de taart. Iedereen wil graag meedoen. De plaatsen zijn beperkt voor de artiesten. En iedereen van mijn collega’s komt ook hier graag naartoe.”

Is het voor je moeilijk om te selecteren welke hits je dan zal zingen? Je hebt er immers zoveel.

Willy: “Ik breng altijd vijf nummers. De organisatie vraagt ook om de vijf bekendste te zingen. Het heeft geen zin om daar je nieuwste single voor te stellen, want het publiek kent dat toch niet. Het is immers een groot meezingfeest. Ieder artiest brengt dus zijn grootste hits, zodat het publiek uit de bol kan gaan.”

Je hebt een drukke agenda. Je zit niet stil.

Willy: “Het najaar is super druk. Mijn agenda staat inderdaad vol. Dat is ook de reden dat ik voor het promofilmpje niet op rolschaatsen sta. Mocht ik hier tegen de grond gaan en m’n pols of benen breken, dan is gans mijn najaar om zeep. Dat meldde ik ook direct bij de eerste contacten met de productie. Ik wil komen maar dan niet op rolschaatsen. Lisa Del Bo en Laura Lynn doen het ook niet. We riskeren ons dat niet.”

Stond je al ooit op rolschaatsen?

Willy: “Ik heb dat nog nooit gedaan. Ik kan wel skiën, maar dat gaat niet samen. Ik denk dat schaatsen dan weer meer neigt naar het rollerskaten. Ik ben onlangs 70 geworden en ik vermoed dat ik het ook nooit meer zal doen.” (PADI)

