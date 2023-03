‘Schlagertje Vier’ in Owla Brugge werd onvergetelijke namiddag vol amusement en meezingers

In zaal Owla ( voormalige Heilige Familiekerk) in Brugge vond de zevende uitgave van ‘Schlagertje Vier’ plaats. Het werd een namiddag met vier topartiesten. Lou Driesen, Mieke, Sam Gooris en Peter Koelewijn stonden op het programma. Het werd een onvergetelijke namiddag vol amusement en met de grootste meezingers.

Lou Driesen, beter bekend als de Belgische Joe Cocker, stond als eerste op het programma. Hij nam deel aan de Voice Senoir op VTM en haalde zelfs de finale. Hij begon met de grootste klassieker ‘With a little help from my friends’ en bracht verder de grootse hits van Joe Cocker op een grandiose wijze. Het was alsof je wijlen Joe Cocker himself hoorde zingen en bewegen. Een volmaakte imitatie. Op het podium stond ook backing vocal Petra, die het schitterend deed en ook wel eens solo zong.

Mieke. © PADI/gsm Marnix

Dan volgde de tweede act Mieke, de schlagerkoningin uit de jaren ’70 en ’80, die in 1993 aan het Eurovisiesongfestival deelnam en die ook geregeld samenwerkte met Pierre Kartner, haar engelbewaarder zoals ze zelf meedeelde. Ze zong tussen de toeschouwers wat iedereen kon appreciëren en met haar glimlach pakte ze het publiek onmiddellijk in. Al haar grootste hits en meezingers passeerden de revue, waaronder ‘Een kind zonder moeder’ en ‘Samen kunnen we de wereld aan’….

Sam Gooris © PADI/gsm Hilaire

De volgende die op het programma stond was de enige echte Sam Gooris met zijn “Basketsloefkes”. Al sinds de jaren ’90 is Sam Gooris een vaste waarde in de Vlaamse entertainmentsector. Hij zorgt met zijn liedjes en bijbehorende danspasjes voor veel ambiance. Hij zong o.a. ‘Marijke’ en ‘Laat het Gras maar groeien’…..

Peter Koelewijn © PADI/gsm Marnix

Om de middag af te sluiten stond als laatste Peter Koelewijn op het podium of beter gezegd tussen het publiek. Peter hoeft niet meer voorgesteld te worden, want al meer dan 60 jaar lang speelt hij ‘het dak eraf’ in elke zaal die hij betreedt. Met hitsingles zoals ‘Kom van dat dak af’’, ‘Angeline de blonde sexmachine’ en ‘Als ik God was’ werd Peter “onsterfelijk” in Nederland en België. Hij schreef ook ontzettend veel hits voor andere artiesten. Op zijn 82ste zingt en danst hij nog zoals in zijn jongste jaren en bracht dan ook zijn grootste hits en iedereen zong luidkeels mee. (PADI & Hilaire)

Volgende ‘Schlagertje Vier’ op zondag 30 april om 14 uur met optredens van Micha Marah, David Vandyck, Bart Kaëll en Wendy Van Wanten. Info en tickets: www.owlabrugge.be