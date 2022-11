Samson & Marie nemen clip op in Gent én kijken al uit naar eerste kerstshow in Plopsa de Panne: “Iets veranderd? Ik ben nieuw hé!

Op de locatie Alix – Table & Jardin d’Amis in Gent namen Samson & Marie een videoclip op voor de nieuwe single en ook voor de kerstshow, die op maandag 26 december van start gaat. Of er iets is veranderd aan de kerstshow? “Het is mijn eerste kerstshow met Samson. Ik ben nieuw hé! Dat is nieuw genoeg”, glimlacht Marie.

Ter gelegenheid van de nieuwe clip en ook de kerstshow sloegen we met Marie een babbel, terwijl hondje Samson even aan het uitrusten was.

De vorige single van Samson & Marie werd méér dan 800.000 keren bekeken op YouTube, ligt dat in de lijn met de cijfers van Samson & Gert?

Marie: “Ik heb geen idee. Ik hoorde daarnet ook dat ons liedje al 800.000 keren werd bekeken, maar ik ben daar niet mee bezig. Ik ben vooral bezig met het hier goed doen en het leuk vinden.”

Persoonlijk zal het je toch wel deugd doen dat het zoveel bekeken wordt?

Marie: “Absoluut, tegenwoordig is er zoveel voor kinderen om naar te kijken. Dat is nu anders dan 30 jaar geleden toen dat Samson & Gert net begon. Daar ben ik wel trots op.”

Jullie zijn te gast op deze locatie voor opnames van de clip en de single. Waarom op verplaatsing in Gent en niet in Schelle of Plopsaland?

Marie: “Jij kent ons gebouw in Schelle hé. Daar is het toch niet zo mooi zoals hier. Het gaat hier zo meteen sneeuwen en het echte buitengevoel valt moeilijk te creëren in een studio.”

© PADI/Daniël

Was dit een locatie die je kende of zoek je zef mee naar een passende locatie?

Marie: “We hebben mensen die dat zoeken en daar dagelijks mee bezig zijn. Ik laat mij iedere keer verrassen door de mooie locaties. Deze locatie is blijkbaar goed gekend en ik vind het heel goed passen bij ons liedje.”

De single heet: “Het Is Winter”. Verkies je liever een ander seizoen in het jaar?

Marie: “Nee, de winter is mijn favoriete seizoen. Ik heb ook liefst zeer extreme seizoenen. De zomer mag voor mij heel warm zijn. De zomer die nu voorbij is vind ik helemaal prima, maar het mag van mij nu ook waanzinnig hard beginnen sneeuwen.”

Een winter zonder sneeuw is geen winter voor u?

Marie: “Dat blijft een winter natuurlijk, maar ik zou het leuker vinden moest er sneeuw vallen. Alhoewel veel mensen dat minder leuk vinden, want dan zijn er veel files maar toch vind ik het top.”

In december is er terug een kerstshow. Wat mag het publiek verwachten?

Marie: “Het wordt een kerstshow zoals we die am jaren gekend hebben: warm, een familiegevoel met een koor, een ballet en de gekende vrienden zoals Alberto, Van Leemhuyzen en de burgemeester. We gaan terug een waanzinnig avontuur beleven.”

Ook heel wat jongeren doen mee in de clip. © PADI/Daniël

Zitten jullie met nieuwigheden of blijven jullie hetzelfde concept behouden omdat het goed verkoopt?

Marie: “Ik ben nieuw hé. Dit is mijn eerste kerstshow, dat lijkt mij dus voorlopig nieuw genoeg. Voor de rest “never change a winning team”: de kerstshow is gigantisch populair, iets waar mensen traditioneel elk jaar naar uitkijken.”

Kunnen jullie met de feestdagen uit de bol gaan omdat jullie nadien een kerstshow hebben?

Marie: “Onze eerste show is op maandag 26 december. Ik hou mij wel een beetje in. Ik ben niet het type dat op de tafel staat te dansen. Ik ben mij er wel van bewust dat ik een show heb en dat het er drie per dag zijn, dat is wel heavy. Zeker omdat het de eerste keer is voor mij. Ik heb nog nooit zoveel na elkaar moeten zingen dus ik hou daar wel rekening mee.”

Moet je een extra stemtest doen om zonder problemen al die shows zonder valse noot te kunnen zingen?

Marie: “Nee, ik neem binnenkort wel extra zangles omdat we niet goed weten of mij stem dat gaat kunnen volhouden. Het is de eerste keer dat ik zoveel ga moeten zingen en ik ben van nature geen zangeres. Ik volgde daarvoor nooit een opleiding. Ik zal voor de zekerheid nog wat zanglessen nemen.”

Is dat een nadeel dat je als zangeres geen opleiding had?

Marie: “Ik doe mijn best en vaak draait dat goed uit, denk ik. Het is wel gemakkelijk als je een technische basis hebt voor zo’n shows, maar daar ben ik al drie jaar aan het werken.”

Is dat stresserend aftellen naar die kerstshows? Jij mag niet ziek worden of uw been breken?

Marie: “Dat zou heel jammer zijn: vallen en een been breken, dat is ook niet praktisch voor een videoclip. Ik ben niet extra voorzichtig, er kan altijd iets gebeuren. Maar je kan ook een been breken en toch een show spelen.” (PADI)

De nieuwe single ‘Het Is Winter’ kwam uit op woensdag 23 november. Welkom vanaf maandag 26 december op de Kerstshow van Samson & Marie in Plopsa De Panne. Info en tickets: www.studio100.be