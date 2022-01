Sabien Tiels zingt ‘Zoals Het Vroeger Was’, brengt EP ‘Dichtbij’ uit én staat met Nijghse Vrouwen in Sijsele, Harelbeke en Brugge

Op zaterdag 19 maart treedt Sabien Tiels met Nijghse Vrouwen op in het CC in Sijsele/Damme. Eén dag later treedt ze op in CC Het Spoor in Harebeke en op zondag 27 maart staat ze op het podium in de Stadsschouwbrug van Brugge. Tot het zover is heeft Sabien het nog druk. Nu is ze bezig met het promoten van haar nieuwe single ‘Zoals Het Vroeger Was’. De Limburgse zangeres bracht ook een EP ‘Dichtbij’ uit, waarop vijf van haar vorige singles prijken, waaronder haar nieuwe song en één niet eerder uitgebrachte song ‘1 +1 = 3’.

Sabien én de Nijghse Vrouwen. Dat is een verhaal apart, maar de zangeres blijft uitkijken naar optredens met Amaryllis Temmerman, Astrid Nijgh en Stéphanie Struijk, die eveneens deel uitmaken van Nijghse Vrouwen. Een dergelijke gevarieerd optreden is werkelijk méér dan de moeite om eens mee te maken.

Sinds vrijdag 28 januari kan je de EP ‘Dichtbij’ downloaden of streamen. “Op deze EP staan er zes nummers. Dat zijn mijn vorige singles ‘Als jij het niet meer weet’, ‘Vandaag even niet’, ‘Er is meer’, ‘Hoop’ en één nieuw nummer ‘1 + 1 = 3’, aangevuld met de nieuwe single ‘Zoals het vroeger was”, vertelt Sabien. “Deze EP is een cadeautje naar de fans toe. Eind dit jaar of misschien in het voorjaar van 2023 komt er weer een fysiek album uit. Mijn nieuwe single heet ‘Zoals het vroeger was’. Het gaat niet over dat het vroeger beter was, maar wél dat je het vuur moet wakker houden voor je passie, je werk, je relatie. Gewoon algemeen je enthousiasme uitdrukken in het leven. Met kindjes heb je dat, die zijn verwonderd, die zien een soort onkruid en denken wat een mooi bloemetje. Het is helemaal geen heimwee liedje geworden. Ik schreef het samen met Niko Westerlinck, mijn duetpartner van ‘Als Jij het niet meer weet’. Hij deed ook de productie. Het is een typisch vervolg op de vorige singles, omdat ik mij heel goed voel in mijn vel en in de stijl waarmee ik nu bezig ben.” (PADI)

Sabien Tiels © PADI/Daniël

Zondag 30 januari is Sabien tussen 10 en 12 uur te zien in het programma Herbert op MENT TV. De nieuwe single en EP kan je downloaden op alle grote streamingsplatforms. Info optredens: www.sabientiels.be.