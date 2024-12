Provinciedomein De Gavers in Deerlijk wordt vanaf 21 februari groot sprookjesbos voor ‘Er Was eens… een Sprookjeswandeling’

Nog tot en met 5 januari 2025 wordt Provinciaal Recreatiedomein De Schorre in Boom overspoeld door jong en minder jong voor ‘Er Was Eens…een Sprookjeswandeling’. Na het enorme succes van deze eerste editie, mag ook West-Vlaanderen zich opmaken om vanaf 21 februari de prachtige sprookjes- en belevingswandeling te ontvangen. Provinciedomein De Gavers (Harelbeke/Deerlijk) zal op zijn beurt omgetoverd worden tot het Grote Sprookjesbos en de poorten voor slechts twee weken openen voor dit betoverende avontuur met als bestemming het Grote Koninklijke Bal.

Ontmoet prinsen en prinsessen, feeën, ridders, koningen, tovenaars en foute schoonmoeders. Luister naar de aanwijzingen van Roodkapje, pas op voor de Heks van Hans en Grietje, geniet van een theekransje met Alice en de Mad Hatter in Wonderland, ga de uitdaging aan met de vrijbuiters van Robin Hood en passeer de Draak van Doornroosje die het pad naar de balzaal bewaakt. De prachtige wandelroute is geschikt voor het hele gezin, met sprookjesverhalen voor kinderen en een vleugje nostalgie voor de volwassenen. “We ontvangen in De Gavers jaarlijks bijna een miljoen bezoekers en dus is het altijd zoeken naar een goed evenwicht tussen natuur en recreatie. Ik was heel erg gecharmeerd door de manier waarop Deep Bridge met dit evenement het evenwicht tussen een opwindend spektakel en zo weinig mogelijk verstoring van de natuur, weet te combineren. We geven hen dus graag de kans om dit feeërieke spektakel naar West-Vlaanderen te brengen”, zegt Jurgen Vanlerberghe, gedeputeerde voor natuur, milieu, klimaat, landschap en mobiliteit Provincie West-Vlaanderen & Vooruit.

“Net zoals bij onze sprookjesmusicals in het theater, hebben we veel aandacht voor de magie en de originele vertellingen. We vertellen een verhaal dat zich voor de neus en rondom de bezoekers afspeelt, terwijl ze wandelen langs feeërieke sprookjesdecors en de sprookjesfiguren ontmoeten. Meer dan 40 acteurs, actrices en figuranten brengen de sprookjesfiguren tot leven. We maken gebruik van een systeem waarbij iedereen een eigen hoofdtelefoon krijgt en je het verhaal dus in de beste omstandigheden kan volgen. De bezoeker stapt – anders dan in het theater – zelf in de betoverende wereld en maakt deel uit van het verhaal.”, aldus Koen Hendrickx, van Deep Bridge.

Het verhaal: De koning organiseert zijn Grote Koninklijke Bal in het Sprookjesbos, en jij bent uitgenodigd. Om het bal te bereiken, moet je eerst een avontuurlijke tocht door het Sprookjesbos vol magie en uitdagingen volbrengen. Het bos zit vol verrassingen: sommige magische wezens helpen je met aanwijzingen, terwijl anderen je proberen te misleiden. Niets is wat het lijkt en uiteindelijk leidt een reis vol magie en obstakels je naar het Koninklijke Bal, waar je hartelijk wordt ontvangen door de koning, de hofhouding en prinsessen.

Het verhaal start thuis: De ‘Sprookjeswandeling’ is meer dan een event. Op de website ‘Sprookjes Bestaan’ worden bezoekers al ondergedompeld in de beleving van het Sprookjesbos. Je krijgt er danspasjes aangeleerd voor het grote bal, je kan muziek downloaden, je toverstaf en kroon knutselen, en je leert de toverspreuken die nodig zijn om de uitdagingen van het Sprookjesbos te trotseren. We verlangen allemaal naar buitengewone ervaringen die onze verbeelding prikkelen. Deze magische theaterwandeling belooft precies dat te doen, dus trek je wandelschoenen aan, neem vrienden en familie mee en laat je meevoeren naar een wereld waar dromen werkelijkheid worden. (PADI)

Tickets & info ‘Er Was Eens… een Sprookjeswandeling’: deepbridge.be – !! Lanceringskorting: geniet tot en met 5 januari 2025 van -15% korting op de reguliere tickets