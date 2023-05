Protoganisten Frans Maas, Bieke Ilegems en Erik Goossens doen je schipperen tussen schuld en onschuld in het interactieve ‘Assisen V – De Pizzamoord’

Na vier theatervoorstellingen en drie interactieve online edities, mocht Backstage Producties de vijfde jubileumeditie van het interactieve theaterstuk Assisen loslaten op het publiek. Het publiek mag terug beslissen over het lot van de beklaagde in ‘Assisen V – De Pizzamoord’. De rode loper lag klaar voor de feestelijke voorstelling en heel wat bekenden kwamen deze keer zetelen in de grootste volksjury van Vlaanderen. Naast vaste waarden Bieke Ilegems, Erik Goossens en Frans Maas zorgde regisseur Jaak Lema dat het spervuur aan vragen beantwoord werd door beklaagde en getuigen Daphne Wellens, Andrea Croonenberghs, Ludo Hellinx en Evelien Van Hamme. Herbert Flack keert terug op de theaterplanken als slachtoffer in deze whodunit… Zetten zij het publiek dat fungeert als volksjury op het verkeerde been? We zullen het op het einde van de voorstelling zien, bij de ontknoping nadat gestemd werd over schuld of onschuld van de beklaagde.

Procureur Vandaele (Erik Goossens) en advocate Devos (Bieke Ilegems) slijpen de messen en maken zich klaar voor een vijfde assisenzaak getiteld: De Pizza-moord. Op 18 juli 2020 wordt de flamboyante en beruchte radio-dj Vincent Boulanger, beter bekend als Vince Prince, vermoord teruggevonden. Toxicologisch onderzoek wijst uit dat hij om het leven werd gebracht door een vergiftigde pizza. Beklaagde Catherina Verhoeven, de zelfverklaarde buitenechtelijke dochter van Vince Prince, schreeuwt haar onschuld uit. Zij zocht enkel contact met het slachtoffer om hulp te vragen voor haar zieke moeder. En wat met de verongelijkte Waldemar De Cloet? Na het succes van Radio Nova heeft hij geen cent gezien, iets waar hij als medeoprichter zeker recht op had. Was dat reden genoeg om tot moord over te gaan? Kan advocate Devos de jury aan het twijfelen brengen en hen van nieuwe inzichten overtuigen of weet procureur Vandaele de beklaagde door onverwachte plotwendingen in de val te lokken? Uiteindelijk beslist de jury over het lot van Catherina Verhoeven en die jury…dat bent u. (PADI)

‘Assisen V – De Pizzamoord’ is te zien tot en met zondag 11 juni 2023 in Theater Elckerlyc te Antwerpen. Info: www.backstage-producties.be