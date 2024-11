Producer Patrick Hamilton uit Loppem valt twee keer in de prijzen tijdens uitreiking Loftrompetten in Oostende

Patrick Hamilton uit Loppem liep er backstage stralend bij tijdens de uitreiking van de Loftrompetten én de opname van de MENTpop-eindejaarsshow bij Vayamundo in Oostende.

Producer Patrick viel immers twee keer in de prijzen. Eén keer met de Sabam Award voor beste originele nummer ‘Richest Man On The Planet’, met tekst en muziek van Yannick Bovy, Slongs, Kirsten Michel, Didier Deruytter en Patrick Hamilton. En één keer met Lissa Lewis, die een Loftrompet ontving voor het beste nummer door een zangeres. De muziek en tekst was van Sabien Tiels. De productie en het arrangement door yours truly. (PADI)