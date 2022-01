Producer Koen Moeyaert alias Bandit verhuisde van Passendale naar Oostrozebeke

Sinds eind november 2021 wonen Koen en Heike Moeyaert-Platteau, samen met de 22-jarige zoon Junior, in Oostrozebeke, naast de firma Orotex in de Ingelmunstersteenweg. Het gezin ruilde Passendale in voor een mooie witte villa in Oostrozebeke.

Kurt Crabbé, Luc Van Meeuwen, Gino Verano, Mieke, Torsten, Paul Bruna… Dat zijn allemaal Vlaamse artiesten die vaak de weg vonden naar de studio van Koen in Passendale. Binnenkort gaan deze en ook andere artiesten de nieuwe studio van Koen alias Bandit mogen betreden in Oostrozebeke. “Maar zover zijn we nog niet. We zijn nog altijd naarstig bezig met de uitbouw ervan”, zegt Koen. Echtgenote Heike vult aan: “Met wat geluk zal deze studio binnen één maand klaar zijn. Zingen en deze studio zijn onze broodwinning. Koen moet dus wel zorgen dat het vooruit gaan met de werkzaamheden”, lacht ze.

Koen is heel handig met werkmateriaal, maar ook zingen kan hij als de béste. © PADI/Daniël

Koen groeide op in Moorslede, waar hij ook met Heike woonde. Zoon junior was vijf jaar toen ze verhuisden van Moorslede naar Passendale. Het echtpaar had nooit gedacht dat ze nog eens zouden verhuizen. “Dat komt door corona”, zucht Heike. “Koen en ik zijn allebei afhankelijk van de muzieksector. Door corona zaten we met inkomstenverlies. We wilden iets erbij doen dat complementair is. Vorig jaar overleed ook zijn papa. We zochten vooral naar een ruimte waar we ook zijn mama een onderkomen konden geven, gecombineerd met de studio. We bezochten veel woningen, omdat je niet altijd de ruimte vindt om die drie mogelijkheden te combineren: privé, een studio en nog een extra ruimte voor een nieuwe uitdaging. Na een lange zoektocht verzeilden we in Oostrozebeke, waar ik in mijn jeugdjaren zelfs enkele maanden naar school ging”, lacht Heike, afkomstig van Kortrijk. “Mijn opa en oma woonden in Ooigem, dichtbij Oostrozebeke. Ik was vaak bij oma en opa. Daarom dat ik ook meerdere maanden hier school liep, maar dat schooltje is nu al verdwenen. Sinds we hier wonen is het wel even wennen. Het is een zoektocht naar een nieuwe bakker, nieuwe beenhouwer, nieuwe kapper, enz.”

Koen aan het werk in zijn toekomstige studio. © PADI

Woonde Koen in Passendale en moest hij niet optreden, dan zat hij in zijn studio om eigen nummers te bewerken of om iets klaar te maken voor andere artiesten. Koen kan nu al enkele weken niet werkzaam zijn in zijn studio, omdat die nog moet worden uitgebouwd. “Koen loopt nu wat verloren”, bekent Heike. “Daarom dat hij zoveel mogelijk meewerkt aan de uitbouw van zijn studio, die een klein beetje groter zal zijn dan in Passendale. Binnen één maand moet de nieuwe studio functioneel zijn.” Is het echtpaar het al gewoon in Oostrozebeke, naast de firma Orotex en dichtbij de Spano? “Als kind verhuisde ik vaak met mijn ouders. Ik heb het nu nog altijd moeilijk met ons vertrek uit Passendale. Ik wist niet dat ik met die gemeente toch zo’n stevige band mee had. Ik heb er dus wat moeite mee. Ik woon nu wel in een ander huis, maar hopelijk wordt in de toekomst ook dit huis mijn échte én nieuwe thuis”, besluit Heike. (PADI)