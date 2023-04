PADI SHOW schenkt gratis tickets weg voor optredens Wim Soutaer, Charles Van Domburg, Fabrizio Zeva, Michael Angelo én Bjorn Verhoeven in Owla Brugge

Ben je op vrijdagavond 28 april nog vrij? Dan hebben we goed nieuws, want dankzij de organisatie mogen we gratis tickets wegschenken voor het ‘1 Years Owla, Brithday Party Weekend’ en dit voor de showavond op vrijdagavond in zaal Owla, Blikske 3 in Brugge.

De deuren openen om 18 uur, de show begint om 20 uur. Het zijn staanplaatsen, zodat iedereen op het gelijkvloers kan meeswingen en meezingen. Die avond zijn er optredens van Wim Soutaer, Charles Van Domburg, Fabrizio Zeva, Michael Angelo en een spetterend DJ-optreden van Bjorn Verhoeven (Radio Nostalgie).

Wil je een duoticket winnen? Stuur dan een mail voor donderdagmiddag 27 april naar patrick.depypere@skynet.be, met vermelding ONDERWERP WEDSTRIJD VRIJDAGAVOND, naam en voornaam, woonplaats, gsm-nummer en mailadres. De winnaars ontvingen een mail van ons. Check dus zeker uw mail én misschien ook eens je spammail! (PADI)