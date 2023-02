Ook X-Session op jubileumeditie ‘I Love The 90’s’’

‘Party people put your hands in the air’, want naast o.a. een reünie van dat andere Belgische nineties-fenomeen Good Shape, mogen de feestvierders zich tijdens de komende jubileumeditie van ‘I love the 90’s – The party’ ook opmaken voor de doortocht van X-Session. De hitformatie rond Gina Brondeel en Gene Thomas zakt op zaterdag 22 april 2023 af naar Hasselt en is nu al klaar om het dak van de Trixxo Arena er helemaal af te knallen met hun floorfillers ‘Bang Bang’, ‘Say Yeah’ en natuurlijk monsterhit ‘On and On’.

‘Terug naar Hasselt, waar we met X-Session in de jaren negentig heel wat mooie momenten hebben beleefd op o.a. de Holiday Party. Dat waren legendarische optredens, iets waar we op 22 april ook weer voor gaan zorgen. We hebben nog nooit op het immense ‘I love the 90’s’-podium gestaan, dus daar kijken we nu al ontzettend hard naar uit”, klinkt het bij Gene en Gina enthousiast.

X-Session © PADI/Daniël

Met ook al de eerder aangekondige nineties-favorieten Five, Captain Jack, SASH!, Zippora, Whigfield, DJ Peter Project en uiteraard host/resident DJ Ward op de affiche, belooft deze ’15 Years’-feesteditie van ‘I love the 90’s’ nu al een onwaarschijnlijke party te worden. Op donderdag 16 en vrijdag 17 februari 2023 worden tijdens de ochtendshow op Qmusic de laatste namen van de line-up bekendgemaakt. Luister dus zeker naar de apotheose van de ‘I love the 90’s Top 500’ op Q als je deze namen niet wil missen en geloof ons, dat wil je niet! (PADI)

Tickets & info ‘I love the 90’s – The party’: ilovethe90s.be