Ook metalfans uit Roeselare, Lichtervelde en Geluwe present in Dessel

Onze metalfans uit Roeselare en Lichtervelde betaalden 500 euro voor een luxekamer om tot rust te komen in een hotel in Eindhoven, maar ze genoten ook van ’t festival zelf.

John Verholleman, Alyssa Verholleman, Nathalie Schenkels, Chrichna Scheyving, Carmen Werbrouck, Kenny Vlaminck, Lorenz Deckmyn (v.l.n.r.) uit Roeselare en Lichtervelde zijn vier dagen present op Graspop. We hoorden ze niet klagen over de warmte, maar ze vinden het wel jammer dat de organisatie geen water uitdeelde op de weide. Ze kwamen langs voor Opeth, Shinedown, Five Finger Death Punch en op zondag voor Korn.

Delphine Maelfait en Joshua Charbonnier uit Geluwe hadden iets te vieren. Op zaterdag was Delphine immers 24 jaar. Ze kreeg veel felicitaties., dankzij haar bord. Joshua besloot pas vorig weekend – toen hij voor zijn werk in Roemenië zat – zijn vriendin voor haar verjaardag te verrassen. Hij kocht twee tickets voor de zaterdag op Ticketswap. Pas één dag eerder gaf hij haar die verrassing. Ze keken uit naar de optredens van Eisbrecher, Shinedown en Judas Priest. (PADI & foto’s Sandro)