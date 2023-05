Ook dit jaar mag West-Vlaanderen artiesten leveren aan Mechels stadsfestival Maanrock

Van vrijdag 25 tot en met zondag 27 augustus vindt in de Mechelse binnenstad naar goede gewoonte opnieuw het gratis stadsfestival Maanrock plaats. Nu we de zomermaanden stilaan kunnen ruiken, vonden ze dat in Mechelen een goede reden om hun programmatie voor het hoofdpodium online te gooien. Op dat hoofdpodium spotten we zelfs wat West-Vlaamse namen en dan vooral op zondag.

Zo zal de cast uit de populaire jeugdreeks #LikeMe op zondag om 15.45 uur optreden op het hoofdpodium op de Grote Markt. Of de uit Wevelgem afkomstige superster Camille Dhont er dan bij kan zijn, zullen we allicht pas tegen dan met zekerheid weten. Al tekent naar goede gewoonte de Brugse Sali Haidara wél present om opnieuw in haar rol van Maria Hernandez te kruipen. Om 20.45 uur staat er dan weer een andere West-Vlaamse grootheid op de planken, Deerlijkenaar Niels Destadsbader! Hij komt samen met Miguel Wiels en de rest van zijn bende de tienjarige vriendschap tussen hem en zijn pianist én tekstschrijver vieren. Andere leuke namen die dag zijn onder meer Les Truttes en Pommelien Thijs, die dus naast haar aanwezigheid in de cast van #LikeMe dus ook nog solo op het podium zal staan. Ook op vrijdag en zaterdag staan met onder meer Merol, Black Box Revelation en Admiral Freebee en Bart Peeters & De Ideale Mannen niet te onderschatte namen op het Mechelse hoofdpodium. We zijn nu al benieuwd welke namen het festival nog in petto heeft om de zijpodia te vullen. (PADI & Tom)

Info: www.maanrock.be