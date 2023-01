Ook de jeugd is trouw op post tijdens de nieuwe show ‘Bis Bis Bis!’ van Urbanus

In CC Guldenberg in Wevelgem woonden we de nieuwe show ‘Bis Bis Bis!’ van Urbanus bij. Wat ons opviel, was dat er heel wat jongeren present waren. Dat was nu blijkbaar geen uitzondering, want volgens Urbanus komen er iedere keer jongeren af naar zijn optredens. Hij denkt ook aan die jeugdige generatie door hen te verwennen met enkele mopjes voor hun leeftijd en passende (kinder)liedjes, zoals ‘1-2-3 Rikke Tikke Tik’. Uitzonderlijk mochten een viertal jonge bezoekers mee backstage om Urbanus even te ontmoeten. Voor Kobe, Miel, Liam en Daniel was dat een unieke belevenis.

Oma’s, opa’s, mama’s, papa’s, maar ook heel wat kinderen en pubers waren van de partij tijdens het optreden ‘Bis Bis Bis!’ van Urbanus in CC Guldenberg in Wevelgem. Tijdens corona kon Urbanus zijn autobiografie ‘En Van Waar Dit Allemaal Komt’ schrijven. Nu keert deze Vlaamse komiek terug met een volle koffer met het beste materiaal van vroeger, maar ook met nieuwe verzinsels en nieuwe liedjes uit zijn jongste LP ‘In Roer En Rep’. Urbanus genoot van het applaus, waarna hij ook van zijn woord was en op het einde niet één of twee keren, maar drie keren terugkeerde voor een bis-nummer. “Mijn optreden heet dan ook Bis, Bis Bis!”, lacht hij. “De jeugd is altijd trouw op post en dit al sinds mijn strips al veertig jaar lang. Soms zijn dat er meer, soms minder. Daarom dat ik ook in m’n shows iets erin steek, waar zij iets aan hebben. Want veel van mijn sketches snappen ze wellicht niet allemaal. Dat is zo plezant van drie generaties te mogen verwelkomen. Ik denk dat ik besmettelijker ben dan corona. Iedereen geeft dat door”, lacht Urbanus.

Urbanus signeerde ook de strips en LP van Daniel en Liam. © PADI

Komt de jeugd mee omdat ze moeten meekomen met oma, opa, de ouders of zijn ze écht fan. Over Liam Laperre (11) uit Lauwe kunnen we zeggen dat hij wel degelijk een grote Urbanus-fan is. De broer van Daniel (9) en de zoon van Sebastian en Jana Laperre-Merçon begon jaren geleden de strips van Urbanus te lezen. Zijn collectie werd groter en groter, omdat zijn tante nog een verdoken verzameling op zolder had liggen. Liam begon zelfs te leren lezen met deze strips. De familie kocht er nog veel aan, zodat ze in totaal over zo’n 100 strips beschikken. “Voor een schoolproject besloot onze zoon zelfs een Urbanus-club op te richten, samen met twee vrienden”, zegt zijn mama. “Ze stelden zelfs een mini-strip samen met figuurtjes van Urbanus. “Iedereen op school weet dat Liam een super fan is. In zijn vrije tijd herleest hij nog altijd die boekjes.” Broer Daniel (9) volgt in de voetsporen van zijn oudere broer. Hij houdt van humor, leest ook graag de Urbanus-strips en hij is ook gek van muziek. Twee weken geleden vroegen ze aan de oma om de Urbanus-film ‘Coco Flanel’ te zien. Ze vonden die film hilarisch. De broers kregen het optreden van Urbanus als kerstcadeau van de ouders. En of ze tevreden waren! De show was mooi, maar daarna mochten ze heel toevallig even Urbanus ontmoeten. Liam straalde bij aankomst en straalde nog meer toen Urbanus een tweetal strips én de gloednieuwe LP signeerde.

Miel en Kobe lieten hun strips signeren. © PADI

Ook Kobe (12) en broer Miel (8) Rosseel uit Ingelmunster houden van de Urbanus-strips. De zonen van Jan en Liesbet Rosseel-Kerckhove groeiden op met zijn strips. “Onze oma uit Aalbeke heeft veel strips. Gaan we naar oma, dan is het meestal ook de gewoonte dat we daar één of meerdere strips lazen”, zeggen de broers. Tijdens de pauze van de Urbanus-show zei de jongste: “Ik versta zijn grapjes niet allemaal, maar ik vind het wel leuk”, lacht hij. Stoere Kobe was duidelijk: “Ik begrijp ze wél, maar ik ben al ouder hé.” Na zijn optreden mochten de twee broers eveneens eens backstage gaan om Urbanus te begroeten en om ook een tweetal strips van een handtekening te laten voorzien. “Ik zal er nog een manneke bijtekenen”, lacht Urbanus, terwijl hij naar Miel keek, die verrast was dat Urbanus op dat moment al zijn speciaal bloemetjespak niet meer aan had. “Hij sprak in het dialect en was heel vriendelijk. Het is eigenlijk een gewone man”, zeiden de broers, die het een super optreden vonden met nieuwe liedjes uit zijn jongste LP ‘In Roer En Rep’. “Op het podium maakte hij ook veel grapjes. Is Urbanus nog eens in de regio present, dan wil ik hem zeker nog eens terug zien”, zegt Kobe. De broers hadden elk een strip mee, die Urbanus met hun voornaam signeerde, aangevuld met een tekening van Amadee. “We weten maandag weer waarover gesproken in school”, lachen de broers, waarna ze afscheid namen van Urbanus. (PADI)

Urbanus komt in West-Vlaanderen met ‘Bis Bis Bis!’ nog naar Harelbeke, Menen, Tielt, Oostende, Brugge, Ieper en Moorslede. Info en alle data: www.comedyshows.be