Ontroerde papa Filip D’haeze moet traantje wegpinken op het podium tijdens zijn verjaardagsshow in de Eventhall Me in Maldegem

Wat een show! Wat een voorstelling! Dat hoorden we meermaals zeggen toen we door de zaal in Maldegem stapten, waar Filip D’haeze zijn 50ste verjaardag vierde met een nieuw concept, namelijk ‘Het meezingfestival’.

Op twee grote led walls verscheen telkens de tekst van de liedjes, zodat niemand een excuus had om niet mee te zingen. Er werd dan ook iedere keer heel luid meegezongen. Iets over de helft van de 2.45 uur durende show bracht Kythana nog een hulde aan haar pa met het liedje ‘Hey Pa’ van Niels Destadsbader in een aangepaste versie. Plots kwam haar amper zevenjarig zusje Maiyara vanuit de coulissen ook haar deel zingen. Wat een stemmetje heeft die kleine meid. Toen moest een sterk ontroerde Filip toch wel een traantje wegpinken. Waren ook van de partij: Eveline Cannoot, Steve Tielens, partner Aurelie, Dimi én Swoop. Geniet van onze fotomap. (PADI – foto’s Daniël)