Muziekicoon John Terra staat 53 jaar op het podium, lanceert een zomersingle en heeft een driedelig album in ’t verschiet

Songwriter en muziekproducer John Terra (70) is een absoluut icoon in de Vlaamse muziekwereld. Naast eigen hits – zoals onder andere ‘Is er een ander tussen jou en mij?’ (1973) en ‘De dag dat het zonlicht niet meer scheen’ (1981) – schreef Terra ook tientallen hits voor bekende Belgische artiesten. Nu brengt hij zélf nog eens een single uit: ‘Even van de wereld’. Meteen de voorloper van een driedelig album, dat binnenkort uitkomt. Of zoals de zanger het zelf graag verwoordt: “we stoppen niet met zingen omdat we ouder worden, we worden net ouder als we stoppen met zingen”.

John Terra scoorde tal van hits en na een prachtige muziekcarrière – Terra staat dit jaar trouwens 53 jaar op de bühne – koos hij voor een carrière achter de schermen als tekstschrijver en muziekproducer. Achttien jaar lang schreef en producete hij hits voor onder andere Dana Winner, Helmut Lotti, Bart Kaëll, Luc Steeno, Yasmine, Christophe, Willy Sommers en vele anderen. Voor Lisa Del Bo schreef hij onder meer de inzending waarmee zij België vertegenwoordigde op het Eurovisiesongfestival.

Nu brengt hij zélf nog eens een nummer uit: ‘Even van de wereld’. Een zomers en aanstekelijk nummer met meezingbaar refrein en een melodie die lang in je hoofd blijft hangen. De single is de voorloper van een driedelig album dat in juni wordt uitgebracht. Twee cd’s met een carrièreoverzicht – waarvan één een selectie is van liedjes die Terra schreef voor collega-artiesten – en één album met tien nieuwe nummers. John Terra over ‘Even van de wereld’: “Met de zomer in het verschiet koos ik voor ‘Even van de wereld’, een positief uptempo nummer. Dit keer niet van eigen hand, maar geschreven door Piet Van den Heuvel. Ik was meteen verkocht. Het was het nummer waar ik al lang naar zocht. Best pittig en een uitdaging voor mij, maar ik ben er heel blij mee. Dus: op naar een fijne zomer en even van de wereld weg.” (PADI)

De nieuwe single is te downloaden via de verschillende grote platformen.