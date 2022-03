Metejoor toont in Antwerpen wat het publiek in Oostende te wachten staat

Hoewel de hele coronacrisis er bij vele artiesten enorm heeft ingehakt, kan zanger Joris Van Rossem terugblikken op de beste jaren uit zijn leven. Tijdens de voorbije twee jaar brak hij als Metejoor helemaal door op de radio’s, was hij te zien in tal van tv-programma’s, lanceerde hij zijn eerste full-cd en mag hij die nummers vanaf deze maand ook live brengen tijdens een allereerste volwaardige theatertour. Naast Antwerpen, Gent, Hasselt en Leuven op de affiche: het Kursaal in ons eigen Oostende!

Een volwassenenfeest voor 20 jaar Ketnet in het Sportpaleis niet te na gesproken, moet het al van de Justin Biebers en One Directions van deze wereld geleden zijn dat de trommelvliezen nog eens sprongen tijdens een bezoek aan de Antwerpse Stadsschouwburg. Afgelopen weekend trapte Metejoor daar zijn theatertournee op gang en dat ging onlosmakelijk gepaard met enorm veel gegil van de vele twintigers en dertigers die de zanger als een ware wereldster onthaalden. Twee voorstellingen lang geraakten de ruim 4.000 zitjes moeiteloos gevuld, hoewel wij ons tijdens de voorstelling zelfs meermaals afvroegen waarom er precies zitjes werden geïnstalleerd. Als er één ding duidelijk mocht zijn tijdens het meer dan anderhalf uur durend concert, dan was het wel dat Metejoor nu al garant staat voor onophoudelijk rechtstaan, dansen, meebrullen en feesten. De zanger kreeg zijn publiek van de eerste tot de laatste noot moeiteloos aan het meedoen, waardoor de toch wel comfortabele zetels er meestal maar als decorstuk bij stonden.

Metejoor tijdens zijn optreden in Buikrock. © PADI/Jens

Geen Sarita Lorena, Babet of Emma Heesters aan zijn zijde tijdens deze tournee, maar wel zijn eigen zus Lisa Van Rossem. Trouwe volgers van T’he Voice van Vlaanderen’ herinneren zich deze blondine misschien nog wel van haar deelname aan het programma in 2016. Met stemmen die mooi blenden en het wondermooie nummer dat ze als broer en zus samen brachten, werd al snel duidelijk dat Joris niet de enige Van Rossem van de familie is met muzikaal talent. Als toemaatje kregen de toeschouwers er zondag zelfs nog de moeder van het gezin bij, die ‘Dit is wat mijn mama zei’ live kwam meezingen op het podium. Of zij er in april ook in Oostende bij zal zijn, zal nog moeten blijken. Maar dat de laatste tickets voor die show in verkoop zijn en zij die het nog willen meemaken niet te lang zullen moeten wachten, staat nu al als een paal boven water. (PADI & Tom)

Het concert van Metejoor vindt plaats op zaterdag 23 april in Kursaal Oostende. Laatste tickets nu beschikbaar via www.metejoor.be