Martijn Claes speelt mee in ‘Moord op de Oriënt Express’

Martijn Claes vormt samen met Michiel De Meyer het muzikale duo Bruurs. Martijn is ook dé man die meewerkt achter de schermen van Het Witte Paard in Blankenberge. Daarnaast staat Martijn ook regelmatig zelf op het podium in een productie. Vanaf 18 november is hij te zien in ‘Moord op de Oriënt Express’ in Theater Elckerlyc in Antwerpen.

Ben je blij dat je terug in een productie staat?

Martijn: “Ja, heel blij. Tot nu toe speelde ik altijd in toneelstukken met liedjes, nu is het zonder. Ik ben blij van gewoon eens theater te kunnen brengen live voor een publiek.”

Is een dergelijke opvoering zonder muziek moeilijker?

Martijn: “Neen, dat is gewoon een ander genre. Maar ik heb er heel veel zin in om mij eens niet druk te moeten maken over mijn stem. Muziek zal er natuurlijk sowieso wel zijn, maar we gaan niet zingen.”

Hoe lang is het geleden dat u nog eens theater speelde?

Martijn: “Geen musical? Dat is al zeven jaar geleden van toen ik mijn stage deed in het Conservatorium.”

De affiche werd officieel getoond in het bijzijn van de cast. © PADI/OBI

Staan er in de toekomst nog projecten in de pipline?

Martijn: “Ik weet niet of ik daarover al mag spreken. Er staat wel nog iets op de planning…”

Ken je het verhaal van ‘Moord in de Oriënt Express?”

Martijn: “Toen James mij belde met de vraag om mee te doen, las ik direct het Engelse script en herbekeek ik de film. Nu gaan we onze tanden zetten in een Vlaamse versie. Straks beginnen we met de repetities. Op 18 november beginnen we te spelen. Ik ben heel benieuwd naar het decor, blijkbaar is het echt zeer indrukwekkend. Ik kijk er erg naar uit om met deze leuke cast te spelen.”

Hoe gaat het met de muziek?

Martijn: “Er zit van alles in de pijplijn maar we zijn een beetje voorzichtig. Michiel en ik zoeken nog welke richting we precies met Bruurs uit willen gaan. Het kan opeens snel gaan of ook nog wat langer duren…”

Hoe blik je terug op de voorbije zomer in Het Witte Paard?

Martijn: “We maakten een leuke en succesvolle zomer mee. Het was wat onwezenlijk dat alles weer normaal was. Dit jaar was het publiek heel talrijk aanwezig. Ik zag alleen maar tevreden gezichten bij de bezoekers, de castleden en bij de directie. Ik kijk al uit naar de volgende zomer.” (PADI)

‘Moord op de Oriënt Express’, vanaf 18 november tot 11 december in Theater Elckerlyc in Antwerpen. Tickets en informatie: https://www.backstage-producties.be/programma/moord-op-de-orient-express-de-klassieker-van-agatha-christie