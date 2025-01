Magische acts schitteren in ‘Cavalluna – Grand Moments’ in het Antwerpse Sportpaleis, met de Ambassadeurs 2025 Stephanie Planckaert en dochter Elara

‘Cavalluna’ brengt met ‘Grand Moments’ opnieuw een onvergetelijke beleving naar het Antwerpse Sportpaleis op 22 en 23 maart 2025. Zij die het al hebben meegemaakt, zullen het bevestigen: ‘Cavalluna’ is meer dan een indrukwekkend paardenspektakel. Het is een magische reis voor de hele familie, vormgegeven door de adembenemende acts van enkele van de meest getalenteerde en gerenommeerde equipes ter wereld. Met artiesten uit Italië, Portugal, België, Spanje, Frankrijk en Duitsland, belichaamt de voorstelling opnieuw het internationale karakter van ‘Cavalluna’. Ook de extreem getalenteerde paarden worden van over de hele wereld geselecteerd om deel uit te maken van de ongelofelijke acts. Aan boord zijn onder meer de majestueuze Friezen, elegante Lusitano’s en vurige Andalusiërs te vinden. De verschillende equipes, waarbij paard en ruiter mekaar blindelings vertrouwen, betoveren jong en oud met hun mysterieuze, maar prachtige band.

Na o.a. Mila Braeckman, de dochter van VTM Nieuwsanker Freek Braeckman en de bronzen (Tokio 2020) Paralympische ruitster Manon Claeys, zijn Stephanie Planckaert en haar jongste dochter Elara (9 jaar) deze keer de ambassadeurs voor ‘Cavalluna – Grand Moments’. “We kennen dit paardengezelschap en hebben al eerdere voorstellingen met open mond bijgewoond”, zegt Stephanie lachend. “De omgang van de paarden met de ruiters en omgekeerd is inspirerend, beklijvend en gewoonweg onvoorstelbaar. Wij zijn ontzettend trots dat we, vanuit onze liefde voor de paarden, ambassadeurs mogen zijn van de nieuwe show, iets waar wij ongelofelijk naar uitkijken.” Belgische trots Sylvie Willms schittert met vrijheidsdressuur – haar specialiteit – die tot in de kleinste bewegingen getuigt van het immense vertrouwen tussen mens en paard. Haar paarden volgen haar subtiele aanwijzingen als was het telepathie, wat de magische connectie zichtbaar maakt. Sylvies unieke band met haar dieren laat niemand onberoerd en laat het voltallige publiek muisstil achter.

Bertolo Messina

Vanuit Italië betoveren Bartolo Messina en zijn team het publiek met hartverwarmende scènes, waarin zijn geliefde paarden en pony’s moeiteloos en in vrijheid de meest ontroerende en soms grappige nummers uitvoeren. Zijn schattige minipony’s, waaronder de publiekslieveling Johan the Gypsy, kunnen altijd op veel liefde en enthousiasme rekenen bij klein en groot. Daarnaast toont de hechte Giona-familie uit Verona de kracht van generaties lang vakmanschap. De indrukwekkende band binnen deze familie is hun grote inspiratiebron en straalt door in elke beweging. Het hoogtepunt is de Hongaarse Post, waarbij Diego op twee paarden staat en er zes andere – sommige in volledige vrijheid – over obstakels leidt. De Portugese equipes brengen klassieke dressuur op zijn best. Luís Valença, de meest gerenommeerde trainer in klassieke dressuur, en zijn Lusitano-paarden presenteren gracieuze quadrilles die perfect gesynchroniseerd uitgevoerd worden. Filipe Fernandes, ooit een leerling van Valença, fascineert met de magie van zijn zwarte, majestueuze Friezen. Hun fiere gangen, lange manen en vloeiende bewegingen ademen elegantie, harmonie en vakmanschap. De Hasta Luego Academy vanuit Frankrijk doet de hartslag flink de hoogte ingaan met spectaculaire stunts die de adem van het publiek doen stokken. Onder leiding van Erik Hasta Luego, die zelf wereldrecords op zijn naam heeft, voeren jonge talenten razendsnelle en halsbrekende manoeuvres uit. Hun indrukwekkende techniek en durf maken van elke act een adembenemend hoogtepunt. De Spaanse equipes brengen de vurige ziel van Andalusië naar Antwerpen. Sebastián Fernández presenteert de traditionele en complexe doma vaquera-rijstijl in een prachtig LED-spektakel. Alejandro Barrionuevo verovert het publiek met emotionele solonummers onder begeleiding van romantische pianomuziek en met een betoverende pas de deux. Ook Carlos Román en zijn charismatische ezel Caramelo zorgen voor een brede lach op het gezicht van de hele familie. Met hun verrassende en humoristische acts toont het duo de diversiteit van de show. De Duitse Equipe Pfeifer levert een ongeëvenaarde combinatie van kracht en schoonheid. Het onlosmakelijk verbonden duo Dajana en Nicki Pfeifer toont hun passie met een indrukwekkend waternummer en spannende vuurscènes. Hun dynamiek, liefde en energie blijven nog lang hangen nadat ze de arena hebben verlaten. (PADI & HOE)

© Cavalluna

Met zijn unieke mix van traditie, innovatie en emotie belooft ‘Cavalluna – Grand Moments’ wederom een show vol kippenvelmomenten te worden. Op 22 en 23 maart 2025 is het Antwerpse Sportpaleis hier getuige van. Tickets en meer informatie zijn op www.cavalluna.com, waar bezoekers ook een exclusieve blik achter de schermen kunnen reserveren.