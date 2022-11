Lisa Del Bo brengt ‘Lisa Gelooft’ in Sint-Jacobuskerk in Lichtervelde

Ruim 400 mensen waren naar de Sint-Jacobuskerk in Lichtervelde afgezakt om het concert ‘Lisa Gelooft’ van Lisa Del Bo bij te wonen.

Dit concert werd gehouden ten voordele van een project in India. Het werd een mooi concert dat alle aanwezigen wist te boeien. Na haar optreden kon iedereen een praatje slaan met Lisa of even poseren voor de foto. (PADI – foto’s Daniël)