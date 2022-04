Lindsay én Yves Segers staan op de affiche van Het Schlagerfestival Zomereditie in Middelkerke: “Kleiner dan Hasselt, maar niet minder sfeervol”

Op zaterdag 16 juli vindt de tweede editie van Het Schlagerfestival Zomereditie plaats in de Pop-Up Arena in Middelkerke. Dit jaar staan er heel wat Vlaamse artiesten op de affiche. Even opsommen: De Romeo’s, Lindsay, Sasha & Davy, Yves Segers, Christoff, Laura Lynn, Johan Veugelers, Bart Kaëll en Swoop.

Op de Zeedijk van Middelkerke slenterden Lindsay en Yves Segers in de zon. Voor ons was dat meteen een ideaal moment om even een korte babbel ermee te slaan.

Blij dat jullie er terug bij zijn?

Lindsay: “Dat is één van de grote zomeroptredens waar ik sta. Vanaf juni zal het terug volle bak zijn en tijdens de zomer is het weer helemaal oke qua optredens. Ik kijk uit naar Het Schlagerfestival Zomereditie met een mix van liedjes die ik dan breng. Songs om mee te zingen, andere songs om echt uit de bol te gaan.”

Yves: “Ik ben blij dat ik terug van de partij mag zijn. Vorig jaar stond ik eveneens op de affiche. Ik dacht dat ze nu gingen kiezen voor andere namen, maar ’t moet zijn dat ik toen zorgde voor veel ambiance waardoor ik mag terugkomen. Ik heb al wat optredens, maar vanaf juni begint het terug heel druk te worden. Tijdens de zomer staat het heel vol. Het is even puzzelen en sommige mensen moet ik helaas wel teleurstellen omdat mijn agenda vanaf juli vol zit. Dan moet ik die doorverwijzen naar volgend jaar in de hoop dat ze mij voor dat jaar al gaan vastleggen.”

Het Schlagerfestival in Hasselt kan je maar moeilijk vergelijken met deze zomereditie aan de kust of toch wél?

Lindsay: “Het is zomer, we zitten aan de kust. ’t Is wel kleiner, maar daarom niet minder sfeervol. Vorig jaar in juli mochten de mensen nog niet veel doen. Ze moesten op hun stoel blijven zitten, terwijl ze zo graag eens een polonaise wilden dansen. Toen mocht dat niet, nu mag dat wel. In Hasselt is het grootser. Hier is het een klein feestje, daar is het een groot feest.”

Yves: “Deze zomereditie is een opwarmer voor Het Schlagerfestival in Hasselt in 2023, want ook spijtig genoeg kon dat in maart 2022 nog niet doorgaan. Eind oktober 2022 was er een uitgestelde editie. Het was nu kortbij. Het is niet slecht dat er een beetje tijd tussen zit.”

Is zo’n optreden een ander optreden dan op bijvoorbeeld een wijkfeest?

Yves: “Als er een Schlagerfestival is, dan hebben we toch even tijd om met elkaar eens te praten. Normaal vertrekken artiesten van een optreden meestal direct naar een ander optreden. Maar in Middelkerke is er tijd over om even bij te praten.”

Lindsay: “Dat klopt. We spreken altijd af met de artiesten om één keer na een optreden gewoon te blijven ‘plakken’ met elkaar én dan even gezellig bij te praten, iets te drinken. Dat is heel plezant.”

Yves: “Inderdaad, dat is een beetje ons ontspanningsmoment.”

Lindsay: “Dat is zoals andere mensen eens met vrienden erop uit trekken. Vorig jaar deden we dat ook in Middelkerke en daar kijk ik terug naar uit. Gewoon even na het werk bij elkaar zitten en bijpraten, zalig hoor!” (PADI)

Info en tickets: www.schlagerfestivalzomer.be