Laura Lynn zingt voor de allereerste keer in het Rhodesgoed in Kachtem

Laura Lynn woont in Ardooie en dat is niet ver van Kachtem, waar o.a. het Rhodesgoed is gevestigd. Toch is het maar de eerste keer dat de zangeres in het Rhodesgoed zal optreden en dit zo dichtbij haar woning. En Laura Lynn, die ziet het zitten. Afspraak op woensdag 16 februari!

De ingeschrevenen zijn welkom vanaf 18.30 uur. Op de menu staat: slaatje met warme brie, victoriabaars met garnaalsausje en puree, caramel ijstaartje. Daarna begint Laura aan haar optreden. “Het is inderdaad de eerste keer dat ik daar zal optreden. Ik kijk er enorm naar uit. Ik hou ervan om dicht tegen de mensen en tussen de mensen te staan. Het is een heel leuke plaats en het is vooral lekker om daar te eten”, bekent Laura, die natuurlijk deze prachtige locatie kent en die heel blij is dat ze terug kan én mag optreden. “Tot op vandaag waren er nog heel wat verschuivingen met data’s maar ik denk dat het einde in zicht is en we ons gewoon leven nu stilletjes gaan terugkrijgen. Welke nummers ik zal brengen? Ik opteer voor een setlist met ambiance nummers. Het is echter de week van Valentijn. Ik zal er zeker ook een rustige song tussen steken.”

Aanwezig zijn kost 55 euro, inclusief maaltijd en exclusief dranken. Info en inschrijvingen via www.rhodesgoed.be, 051 32 02 20.