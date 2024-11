Laura Lynn & Dean winnen bij MENT TV Loftrompet in de categorie ‘Beste nummer gebracht door een duo of groep’ in Vayamundo in Oostende

Zondagnamiddag vond de uitreiking van de Loftrompetten van MENT TV plaats in Vayamundo in Oostende. De Loftrompet in de categorie ‘Beste nummer gebracht door een duo of groep’ werd gewonnen door zangeres Laura Lynn uit Ardooie, die tijdens de voorbije zomer op het podium stond met Dean.

“Wat een verrassing!”, glunderde Laura Lynn nadat ze – samen met Dean – op het podium uit handen van presentator Johan Verstreken de Loftrompet in de categorie ‘Beste nummer gebracht door een duo of groep’ mocht in ontvangst nemen. “Na zo’n mooie zomer met optredens in ‘Tien Om Te Zien’ in Westende en ‘Zomerhit’ in Blankenberge blijft het najaar eveneens voor verrassingen zorgen. Nu kregen we immers een Loftrompet voor ons nummer ‘Van Bij Het Begin’.”

Laura Lynn & Dean zongen nog eens samen hun hit ‘Van Bij Het Begin’. © PADI/Hilde

Het muzikale duo kreeg één Loftrompet, terwijl ze met twee dit liedje zongen. Wie neemt die mooie trofee mee naar huis? Backstage overhandigde Laura Lynn de Loftrompet aan Dean, die dit weigerde en hem terug aan Laura Lynn gaf. Zo ging het even door, waarna Laura zei: “We zullen co-ouderschap doen voor deze Loftrompet. Eén maand bij U, één maand bij mij”, waarna Dean knikte en het akkoord was beklonken. (PADI)