Kurt Belaen lanceert als Jame een nummer ‘1944 remix 2022’ over de oorlog in Oekraïne: “Een conflict voor een stuk land, erg hé!”

Vorige week kwam de nieuwe clip van Jame uit rond ‘1944 remix 2022’, een song over de oorlog in Oekraïne. Voor Kurt Belaen alias Kurt Loorenz uit Lendelede is dat terug een nieuwe stap in zijn muzikale carrière, die al 33 jaar duurt. Dit Engelstalig project lanceert Kurt niet onder zijn artiestennaam Kurt Loorenz, maar wel onder ‘Jame’. De clip werd opgenomen in Wallemote in Izegem en ook op locaties in Ieper. Hij kon rekenen op de ervaring van de Izegemnaren Domien Duyck van Studio RitMixSunday en MC Nova alias Lewis Hallewaert

Op vrijdag 1 juli 2022 bracht Kurt de song ‘Ik Kom Naar Je Toe’ uit. Deze nieuwe single was in feite een oude single in een nieuw jasje. In 1991 nam Kurt immers al dit liedje op en stond hij daarmee in ‘Tien-om-te-Zien’. Kurt hoopte terug van dit nationaal tv-liedjesprogramma te halen, maar helaas lukte dat niet. De 51-jarige zanger uit Lendelede stoorde zich daar niet aan, maar bleef nadenken en zocht verder naar nieuwe muzikale invalshoeken. “Met Jame breng ik vooral Engelse dance uit, maar het liedje van zangeres Jamala – het winnend Eurovisiesongfestival liedje van Oekraïne uit 2016 – zing ik tijdens ieder optreden. Dat is ook één van mijn lievelingssongs, ik hoor het heel graag, en de mensen vinden dat ook heel mooi. Met die oorlog tussen Oekraïne en Rusland vond ik het een goed idee om die single in een dance-versie uit te brengen. Ik kwam in contact met Domien Duyck van Studio RitMixSunday uit Izegem, die een eigen studio heeft. Eén uur later had ik al die song. Ik vond het super. In zijn studio zong ik het in. We keken dan samen voor een goede clip. Hij stelde mij zijn kameraad MC Nova alias Lewis Hallewaert voor. Hij gaat naar discotheken om de mensen te entertainen en hij is ook rapper. We spraken af, waarna hij de clip volledig uitwerkte. We namen de clip op in Wallemote in Izegem en op locaties in Ieper. Ik werkte samen met vijf soldaten – vrienden van mij, gewezen leden van de KSA – én één danser Kevin Bas, die vorig jaar ook meespeelde in m’n clip”, vertelt Jame. “Ik wil vrede in de wereld, geen oorlog. Ik ken mensen uit Oekraïne en dat zijn heel lieve mensen. Ik ken ook mensen uit Rusland, eveneens vriendelijke mensen. Er is tussen beiden landen een conflict voor land, erg hé. Laat toch elkaar met rust. Ik zette bewust op de clip ‘1944 remix 2022’ omdat vorig jaar de oorlog terug begon. Ik sloot de clip af met de woorden ‘No War Please’, ‘Geen oorlog aub’.”

Ziet Kurt zijn muzikale toekomst dit jaar zitten? “Er staan nu al veel optredens in mijn agenda. Ik blijf ook actief om nieuwe nummers uit te brengen, inclusief Nederlandstalige songs maar dan onder de naam Kurt Loorenz. Vanaf april zing ik terug voor de autobussen Madeliefje of heel wat optredens in één maand. Kortom, ik weet wat te doen en jij kent mij al jaren en weet het maar al te goed, maar muzikaal blijf ik inderdaad niet stil zitten.’ (PADI)

De nieuwe single is te dowloaden via alle grote streamingsplatforms. De clip: https://www.youtube.com/watch?v=MFuyhHxmYmc&feature=share&fbclid=IwAR0VZC38CiMrCdQjGSgZJvy13zXOmvEFb4gPRTBcQ7Upijnt0dMtL4DNB9o