Koen De Smet zingt ‘Heb Ik Vandaag Al gezegd’ van André Van Duin en werkt samen met weduwnaar van Benny Neyman

Koen De Smet is al 27 jaar bekend in muziekland. Samen met zijn partner Nathalie Brys runt hij The Music Office, maar dit pas enkele jaren vanuit een woning in Nieuwpoort-Bad. Ze verzorgen het management van Hans Peter Janssens, Dina Rodrigues en Jan Bosman. Sinds kort is deze ervaren trompettist nu ook zanger, want hij bracht een eigen single ‘Heb Ik Vandaag Al Gezegd’ uit, een nummer dat oorspronkelijk van André Van Duin is. Koen kan rekenen op de steun van Hans Van Barneveld uit Nederland. Voor je onbekend? Helemaal niet, want Hans is de weduwnaar van zanger Benny Neyman, die op 7 februari 2008 overleed op 56-jarige leeftijd aan kanker.

Koen De Smet is van opleiding trompettist. Hij zit al 27 jaar in het vak. Hij werkte met Vlaams en Nederland talent samen in ons land, maar ook in Nederland. “Op een bepaald moment kwam ik in contact met Benny Neyman, Koos Albert, Luv. Met Benny werkte ik niet enkel professioneel, maar het werd ook een vriend”, vertelt Koen. “Ik was niet enkel bij Benny orkestleider of trompettist, maar ik deed ook de boekingen, zijn management… We werkten jaren samen, tot aan zijn dood. De man van Benny en mijn vrouw Nathalie waren heel goede vrienden. Met de eerste corona begon ik te schrijven en kwamen we weer in contact met Hans Van Barneveld, de gewezen echtgenoot van Benny Neyman. Van zodra het mocht, zijn we naar Nederland gereden. Onze eerste begroeting was dat hij niets meer met muziek wilde te maken hebben. De moed zakte in mijn schoenen. Niet dat we het verwacht hadden. Maar dat veranderde toen hij de nieuwe liedjes hoorde. Hij zei dat ik dat niet mocht in de kast laten liggen. Hans zag er potentieel in. Hij besloot mij te begeleiden en hij is mijn artistiek manager, ook in Nederland. We zijn daar met het kantoor van Jan Vis Entertainment in zee gegaan.”

Koen, samen met echtgenote Nathalie, general manager van The Music Office. © PADI/Daniël

En nu is het zover: je eerste single is uit, maar blijkbaar is het toch geen eigen nummer geworden?

Koen: “Mijn eerste single is inderdaad geen eigen nummer geworden, maar wel ‘Heb Ik Vandaag Al Gezegd Dat Ik Van Je Hou’. Ik vond het een mooi liedje, vroeg mij af waar Hans dat nummer vandaan had gehaald. Ik begon thuis te zoeken en vond onderaan de rouwbrief van Benny de woorden ‘Heb ik vandaag al gezegd dat ik van je hou’. Het is een bestaand nummer van André Van Duin dat uit een theatershow komt. Patrick Hamilton bewerkte het. We namen het symfonisch op met het Radio- en TV-orkest van Boedapest. De begeleidingsband in de studio is van Clouseau en de backings zijn De Jody’s uit Nederland. De interesse komt nu vooral uit… Nederland. Ik denk niet dat Vlaanderen die stijl gewoon is, maar we brengen het nu toch uit en hopen dat we ook onze Vlamingen kunnen overtuigen.”

Als ervaren trompettist, had je ooit nog gedacht dat je zelf ging zingen en een single uitbrengen?

Koen: “Tijdens mijn studies was mijn tweede instrument zang. Ik volgde spraaktechniek, voordracht.. Waar we artiesten met de live band moesten begeleiden en die kwamen wat later toe, dan nam ik de microfoon om de zanger even te vervangen. Velen vroegen waarom ik niet zong? Ik kreeg dan de bevestiging van Hans én ook van Patrick Hamilton dat er een match was tussen stem en het genre. We namen al een vijftal songs op met livemuzikanten. Het zal voor mezelf dus niet bij één liedje brengen. Ik stelde ook al een liveband samen. We gaan optreden op pleintjes, theaters, enz. We gaan ook stevig rocken, maar gezellig. De mensen moeten zich happy voelen wanneer ze vertrekken. Wie Benny graag aan het werk zag, gaat ons ook graag aan het werk zien, zonder dat we hem gaan kopiëren noch zijn werk van A tot Z gaan brengen.”

Koen tussen partner Nathalie (links) en Heidi De Ruyver, medewerkster bij The Music Office. © PADI/Daniël

Je woont nog maar enkele jaren in Nieuwpoort, juist?

Koen: “Ik ben afkomstig van de streek van Aalst-Ninove. Vroeger was ik de buurman van Lindsey, die drie huizen van mij woonde. Christoff zat met mij zelfs in de klas. Wij zijn nog altijd vrienden. Wij hadden altijd al een appartement in Nieuwpoort. Maar we verbleven meer in Nieuwpoort, dan dat we in het binnenland vertoefden. Vier jaar geleden kochten we een huis aan in Nieuwpoort-Bad en we besloten ook onze entertainmentfirma The Music Office te verhuizen naar de kust.” (PADI)

De single van Koen is te downloaden via alle grote streamingsplatforms. Info: www.themusicoffice.be – Op zondag 6 februari is Koen tussen 10 en 12 uur te zien én te horen in het programma van Herbert op MENT TV.