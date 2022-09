‘Jubilee aan Zee’ is voorbij én Christine Neyens heeft haar foto

Vorige week publiceerden we een bijdrage over Christine Neyens uit Brugge, die maar liefst naar 22 van de 26 shows van ‘Jubilee aan Zee’ in Het Witte Paard in Blankenberge ging kijken.

Christine had nog één wens, die we dan ook noteerden in onze tekst, namelijk dat ze eens op het podium wilde poseren tussen Jacky Lafon, Jan Wuytens, Wendy Van Wanten, David Vandyck, Frank Van Erum en het showballet. Volgens Christine was dat niet mogelijk, aangezien na de show sommige van de artiesten direct vertrekken wegens andere verplichtingen. Onze tekst werd echter ook goed gelezen door de directie van Het Witte Paard, die begin deze week aan ons liet weten dat ze hun uiterste best zouden doen om de wens van Christine in werkelijkheid om te zetten. En voila, vrijdagnamiddag was Christine present op haar 22ste show. Plots werd ze op het podium geroepen en mocht ze tussen de volledige cast plaatsnemen. Dezze foto zal ze ongetwijfeld vele jaren koesteren.

Intussen is het doek definitief gevallen over de 26 shows ‘Jubilee aan Zee’, waarin Jacky Lafon haar 55-jarig jubileum vierde. Vandaag stond er nog een allerlaatste namiddagshow op de affiche, waarna even na 17.30 uur het doek definitief dicht ging. Ben Van den Keybus, Jacky Lafon en iedereen die meewerkten, kijken heel positief terug naar de voorbije reeks van 26 shows. Duizenden mensen kwamen langs om Jacky en haar gezelschap aan het werk te zien. Hopelijk blijft haar gezondheid goed, zodat ze in de zomer van 2023 nog eens kan terugkeren met een nieuwe show vol ambiance. Dankjewel Jacky én proficiat aan iedereen die eraan meewerkte! (PADI)