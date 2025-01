Jêrome Plattenbos uit Wingene is enige West-Vlaming tussen de nieuwe #LikeMe-cast: “Eerlijk, in Middelkerke was ik nog nooit gekomen!”

Het leven van de 19-jarige Jêrome Plattenbos uit Wingene zal er in 2025 volledig anders uitzien. Hij werd immers als enige West-Vlaming geselecteerd voor de nieuwe reeks van #LikeMe. Jêrome ziet het zitten en qua kritiek zal hij zich niets aantrekken. Dankzij deze reeks leerde hij ook Middelkerke beter kennen.

Jêrome bracht tijdens de opnames met #LikeMe veel tijd door in de badplaats Middelkerke, met zijn prachtige casino Silt. “Positief was dat ik in Wingene woon en mijn gemeente ligt niet ver van Middelkerke. We namen veel op in Middelkerke, maar ook op andere locaties die verder lagen, zoals Leuven en Geel. Voor mezelf was dat de andere kant van België. Of ik Middelkerke kende? Mijn ouders zijn uit elkaar. Ik woon zowel in Brugge als in Wingene, maar ik ging meestal naar de kust van Zeebrugge. In Middelkerke was ik nog nooit gekomen.”

De nieuwe #LikeMe-cast met helemaal links Jêrome Plattenbos alias Raoul. © PADI/Sandro

In de nieuwe reeks speelt Jêrome een ‘gemeen’ persoon. “Een beetje toch”, glimlacht hij. “Ik vond het heel moeilijk om een gemeen type te spelen, want in het echte leven ben ik totaal niet zo. Ik vond het wel superleuk om eens gemeen te mogen zijn, om zo’n rol te spelen. Of ik door mijn rol negatieve reacties zal verkrijgen? Och, ik weet zelf heel goed welk personage ik speel. Ik voel mij er comfortabel bij. Ik voel me sterk erin. Komen er negatieve commentaren, dan trek ik mij er niets van aan. Ik weet dat er zullen komen, maar ik zal er niet wakker van liggen.”

Hoe keek Jêrome naar deze avant-première? “Amaai, de voorbije periode was zenuwslopend. Ik had er wel super, super, super veel zin in. De avant-première is voorbij en weldra verschijnt de nieuwe reeks op Ketnet. Ik kan het nog altijd niet geloven. Wat ik ervan verwacht? Ik ben benieuwd wat het publiek ervan zal vinden. Ik hoop echt waar dat de tv-kijkers er terug zullen van genieten. Dat ze de nieuwe reeks met de nieuwe cast mooi zullen vinden. En wat mijn toekomst brengt, dat is gewoon mooi meegenomen.” (PADI)

Vanaf woensdag 8 januari te zien op Ketnet.