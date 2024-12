Jérémie Vrielynck vervolledigt hoofdcast en wordt prins naast ‘Doornroosje’ Lotte De Clerck in sprookjesmusical

Vanaf 12 april 2025 presenteert Deep Bridge een volledig nieuwe versie van de geliefde sprookjesmusical ‘Doornroosje’ in opeenvolgend Capitole Gent en Trixxo Theater Hasselt. Vanaf 22 februari kan je echter ook al naar de try-outs van dit snoepje voor jong en oud in de AED Studios in Lint (Antwerpen).

Met Lotte De Clerck als Doornroosje, Walter Baele en Liv Van Aelst als koning en koningin, Maja Van Honsté en Steven Colombeen als slechte fee en hulpje, en Isabelle Heremans als goede fee, was zowat de ganse hoofdcast reeds bekend. Maar welke knappe prins mag Doornroosje wakker kussen?

De 24-jarige singer-songwriter, producer en acteur Jérémie Vrielynck is de gelukkige die z’n lippen hiervoor mag beginnen natmaken. Veelzijdige Jérémie schitterde afgelopen seizoen voor Deep Bridge nog als Link Larkin in ‘Hairspray’, een rol die hij in september 2025 herneemt, en waar hij dus ook Lotte De Clerck (Penny Pingleton) opnieuw tegen het lijf zal lopen. De rol van prins in ‘Doornroosje’, de eerste keer dat hij een prins speelt, is iets waar Jérémie naar eigen zeggen ook enorm naar uitkijkt: “Het voelt als een enorme eer om voor het eerst een prins te spelen, zeker in één van de meest iconische sprookjes: Doornroosje. Het verhaal zit vol magie, avontuur en ware liefde, en ik kijk er enorm naar uit om samen met Lotte De Clerck onze versie van dit tijdloze verhaal tot leven te brengen. Zelfs als dat betekent dat ik een draak moet trotseren, want achter de dikste doornhaag en de zwaarste obstakels bloeit altijd een prachtige droom.”

Alvorens neer te strijken in Gent en Hasselt, proefdraait ‘Doornroosje’ vanaf 22 februari 2025 al even op een bijzondere locatie in het Antwerpse. Gelegen in het hart van Vlaanderen zijn de AED Studios in Lint dé plek waar ondertussen heel wat dromen werkelijkheid zijn geworden. Bekende producties zoals The Voice van Vlaanderen, Belgium’s Got Talent, So You Think You Can Dance, Familie en De Buurtpolitie worden hier opgenomen. Daarnaast is AED Studios de repetitielocatie voor shows zoals Holiday on Ice en biedt het onderdak aan grootschalige evenementen zoals De MIA’s en De Gouden Schoen. Voor het eerst gaat ook Deep Bridge nu in Lint repeteren, en kan het publiek aansluitend naar de try-outs op deze unieke plek. Met een treinstation voor de deur en een gigantische parking, zijn de AED Studios bovendien vlot bereikbaar. Generatie na generatie blijft ‘Doornroosje’ één van de meest tot de verbeelding sprekende sprookjes. Gelaagde humor, leuke liedjes, prachtige kostuums en kleurrijke decors, het creatieve team van Deep Bridge zorgt steeds voor een totaalbeleving voor jong en oud, en dat zal in deze ‘Doornroosje’ niet anders zijn. (PADI)

‘Doornroosje’ speelt op zaterdag 12 en zondag 13 april 2025 in Capitole Gent en op zaterdag 19 april in Trixxo Theater Hasselt. De try-outs in de AED Studios in Lint vinden plaats op 22 en 23 februari, en 1 en 2 maart 2025. In het najaar van 2025 gaat de voorstelling op tournee. Tickets & info: deepbridge.be