Jérémie Vrielynck, afkomstig uit Deerlijk, kreeg bij MENT TV de Loftrompet 2020 én werkt samen met o.a. Gers Pardoel

2022 was voor Jérémie Vrielynck een jaar waarop hij zich muzikaal kon uitleven. De zanger, muzikant en producer, afkomstig uit Deerlijk, studeerde af aan het Conservatorium in Brussel, verhuisde naar Geel, is gelukkig met zijn vriendin Julie, bouwde zijn eigen muziekstudio uit, mocht samen met Sali Haidara het ‘Vlaanderen Feest’-lied zingen en werkt nu muzikaal samen met heel wat grote artiesten, waaronder met Gers Pardoel uit Nederland. Ook in 2023 zal je veel van hem horen.

“2022 was een heel mooi jaar, waar ik positief op terug kijk want ik maakte zoveel hoogtepunten mee. Ik denk aan de positiviteit qua afstuderen. Ik heb nu ook een eigen huis met een eigen muziekstudio. Mijn muziek deed het eveneens ook heel goed. Ik ging stapje per stapje vooruit en ik hoop in 2023 dat ik terug hoger kan geraken.”

Wat waren in het voorbije jaar je mooiste momenten?

Jérémie: “Och, er zijn er zoveel geweest. Ik mocht maar liefst 15 keren het voorprogramma van Gers Pardoel verzorgen op de Parkies in Vlaanderen. Dat was een enorme eer en een hoogtepunt. Samen met Sali Haidara uit Brugge zong ik’Als De Zon Schijnt’ voor ‘Vlaanderen Feest’. We zaten ook bij de selecte groep van finalisten voor Zomerhit. Ik leerde heel veel nieuwe mensen kennen, waarvoor ik dan ook nog eens producties mocht maken. Natuurlijk mag ik mij afstuderen niet vergeten, want na de schooljaren kon ik mij eindelijk fulltime op de muziek storten. Dat was altijd mijn droom en nu ga ik daar 24 op 24 uren voor.”

Welke plannen heb je in 2023?

Jérémie: “Momenteel staat er rond mezelf en dus op muzikaal vlak nog niet zoveel vast. Ik maak natuurlijk wel verder eigen nieuwe muziek en wacht tot ik de juiste song vind alvorens één uit te brengen. Vanaf 31 mei en heel de maand juni, dan ook in januari en februari 2024, speel ik in de productie ‘Florence Foster Jenkins’ van Loge10 Producties waar ik vroeger ‘Oliver Twist’ mee speelde. Op donderdag 26 januari ga ik dan weer de rode loper van de MIA’s presenteren in Paleis 12 op de Heizel in Brussel voor Pickx van Proximus. Ik doe voor hen vooral de socials. Ik deed eveneens enkele exclusieve optredens voor Proximus en ik persenteerde ook al het eindejaarsconcert voor Pickx. Ik ben benieuwd wat ze nog voor mij in petto hebben. Het is niet enkel heel fijn om te doen, maar ik doe veel ervaring op. Het is leuk om nieuwe mensen te leren kennen of oude kennissen terug te zien. Zo kom je tot nieuwe projecten.”

Jérémie Vrielynck blikt tevreden terug op 2022 en kijkt hoopvol naar 2023. © PADI/Daniël

Sinds vorig jaar heb je een eigen opnamestudio in Geel. Wie kwam er al allemaal in uw studio opnemen?

Jérémie: “De grootste artiest die er vorig jaar was heet Gers Pardoel uit Nederland. Ook Wim Soutar, Willy Sommers, Daalman, Isabelle A… Dit jaar heb ik nog tot eind februari tien producties staan. Weldra komt Gers Pardoel weer langs. Ik zit ook met Sali in de studio net zoals met Jade De Rycker, Gunter Levi, Sean Dhondt, Bruurs (Michiel De Meyer, Martijn Claes), Len Neefs, Bert Van Renne, Melissa Hendrickx… Dat zijn allemaal projecten die eraan komen en toch niet met van de minste namen.”

Je bent inderdaad langzaam uw carrière aan het uitbouwen. Ben je nu al geslaagd? Of heb je nog schrik dat het niet zal lukken, zoals je met die angst zat toen je nog school liep?

Jérémie: “Die angst begint langzaam te verdwijnen, maar het is logisch dat ik toch nog eens twijfel en schrik heb voor de toekomst. Vroeger had ik schrik omdat ik niet wist dat ik morgen nog werk zou hebben. Nu is dat anders. Ik kan natuurlijk muziek maken, maar het moet ook verkopen. Ik ben wel blij hoe het nu loopt. Ik vind het positief dat mensen nu al zeggen dat ze nog vaak van mij zullen horen. Dat is vriendelijk, maar er zijn er veel die artiest willen worden én die zelf nummers producen. De weg is zeker en vast nog lang, maar ik vind nu al mijn draai erin.”

Vorig jaar verhuisde je van Deerlijk naar Geel. Je volgde inderdaad dé liefde Julie. Ben je het daar al een beetje gewoon?

Jérémie: “Ik mis enorm West-Vlaanderen én vooral Deerlijk. Ik woonde wel al vier jaar op kot in Brussel. Ik wou niet weg uit West-Vlaanderen, maar de vriendin is van Geel. Ik had één voorwaarde: ik wilde mij ‘ergens anders’ toch in West-Vlaanderen voelen. Ik wilde niet in een grootstad wonen. Ik wilde een tuin met eventueel zelfs een weide achteraan en die vonden we in Geel. Daar heb ik een West-Vlaams gevoel, maar West-Vlaanderen blijft nog altijd heel diep in m’n hart zitten. Geel is ver van Deerlijk, maar wat is ver hé. Dat is relatief! Rij ik naar mijn ouders – zonder file – dan is dat anderhalf uur, maar ik rij er dikwijls twee en zelfs drie uren over. Als ik heel bekend ben, dan schaf ik mij een eigen helicopter aan en dan gaat het wel allemaal vlugger gaan (lacht).”

In de studio van MENT TV kreeg Jérémie een cadeau van presentator Herbert Verhaeghe… © PADI/Daniël

Vandaag ben je bij MENT TV waar je de Loftrompet 2020 in ontvangst mocht nemen? Tevreden?

Jérémie: “Toen was dat niet mogelijk, omdat de kunstenaar ziek was. We kregen nu een zilveren Loftrompet, gemaakt door Kathleen Claerhout, de dochter van de kunstenaar. Ik zal die Loftrompet voor ‘Doorbraak 2020’ koesteren. ‘t Was de start van een muzikale weg, langzaam hogerop…” (PADI)

Jérémie Vrielynck is nu zondag 15 januari tussen 10 en 12 uur op MENT TV te zien in het programma ‘Herbert op zondag’. www.jeremievrielynck.be