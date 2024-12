IN BEELD – Waren The Rubettes voor de laatste keer te gast in West-Vlaanderen en deze keer in Silt in Middelkerke?

Als we de info mogen geloven, dan stoppen The Rubettes na 50 jaar ermee en zullen we ze niet meer zien optreden in West-Vlaanderen. Frontman Alan William is al 75 en woont in Australië.

Ze kwamen met een exclusieve X-MAS tour naar Silt in Middelkerke en dit in een organisatie van Blue Sky Concerts. Voor de pauze brachten ze dan ook vooral kerstnummers. Ze hebben eigen kerstliedjes, maar ze zongen ook kerstliedjes op bekende melodieën, zoals ‘Ca Plane Pour Moi’ van Plastich Bertrand, een stevige kerstversie. In deel twee brachten ze in hun bekende witte kledij mét pet een mix van hun hits uit de jaren negentig, zoals ‘Sugar Baby Love’, ‘Tonight’, ‘Juke Box Jive’, ‘Julia’, enz. Dat was nostalgie ten top voor de meeste aanwezigen. (PADI – foto’s Hilde)