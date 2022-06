IN BEELD – The Rumours uit Ruiselede brachten show vol ambiance in een loods in …Ruiselede

In een loods in Ruiselede organiseerde The Rumours een optreden voor maar liefst 260 aanwezigen. Het werd een groot succes.

Drie jaar geleden ontstond de The Rumours Band. Deze bestaat uit Tim Vanhauwaert (zanger), Patrick Vanhauwaert (sologitarist), Tom Desmet (basgitarist) en Domenik Vandekerkhove (drum), allen uit Ruiselede, én Karel Van Eenoo uit Aalter. Er volgden optreden tot corona roet in het eten kwam gooien. Vorig jaar gaven ze nog een optreden voor 500 personen bij de KSA in Aalter. Vorige zaterdagavond brachten ze een show in een loods in hun eigen Ruiselede. Er waren zo’n 260 bezoekers present. Er was veel ambiance. (PADI – foto’s Günter)