IN BEELD – Massale belangstelling van bekend Vlaanderen voor ‘Tien Om Te Zien, de Musical’ in het Studio 100 Pop-Up Theater in Puurs

Tientallen bekende Vlamingen poseerden op zondagnamiddag naast Amedée, de mascotte in de beginjaren van VTM én ‘Tien Om Te Zien’ op de ‘rode loper’ net voor de start van de première van ‘Tien Om Te Zien, de Musical’ in het Studio 100 Pop-Up Theater in Puurs.

We bemerkten onder de talrijke genodigden ook diverse West-Vlamingen of bv’s met West-Vlaamse roots, zoals Jérémie Vrielynck (Deerlijk), Thomas Julian (Zwevegem), Jamie-Lee Six (Menen), Serge Gobin (Oostende), Wendy Van Wanten (afkomstig uit Oostende, woont in Aalter), enz. Geniet van onze fotomap van de bv’s bij aankomst. (PADI – foto’s FODI)

Tot en met 29 december 2024 – Van 29 mei tot en met 15 juni 2025 – Info en tickets: www.tienomtezien.live.