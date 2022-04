IN BEELD – Kythana lanceerde eerste single ‘Lilali’ tijdens sublieme avond in Euro-City in Lievegem

Pas zestien jaar is Kythana geworden en ’t is wél al een grote ‘madame’ op het podium. De dochter van Swoop-artiest Filip D’haeze en Nathalie Taling lanceerde haar eerste single ‘Lilali’ in Euro-City in Lievegem (Zomergem).

Eén week eerder had Filip het al gezegd tegen ons: ‘We sparen tijd noch moeite om van haar lancering iets groots te maken.’ En dat was groots, met niet enkel een hartelijk welkom in stijl, maar ook met een méér dan geslaagd optreden van Kythana, samen met de danseressen van Dansschool Dançar uit Roeselare. Kythana bewees dat ze naast ‘Lilali’ ook nog andere songs heel goed kan zingen, zoals een liedje van Steps of zelfs de Macarena van Los del Rio, inclusief bijhorende danspasjes. Ook dàt worden in de toekomst toppers. Wij waren erbij en zagen dat het goed was. Geniet van onze fotomap. (PADI – foto’s OBI)