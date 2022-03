IN BEELD – Ketnet Musical De Finale ging in première in het Proximus Theater van Plopsa De Panne

Ketnet Musical De Finale werd één groot feest. Na zeven jaar komt hiermee een einde aan de Ketnet Musical traditie van Studio 100 en Ketnet, waarin heel wat jonge talenten werden ontdekt.

In De Finale spelen er vijf West-Vlamingen mee, die zich voor één jaar lang échte Ketnetters mogen noemen. Ook Jérémie Vrielynck uit Deerlijk is van de partij. Zeven jaar geleden was deze toen 15-jarige erbij tijdens de eerste Ketnet Kadanza, nu is hij terug van de partij. Ook wij waren natuurlijk op de première aanwezig. Geniet van onze fotomap! (PADI – foto’s Daniël) www.ketnetmusical.be