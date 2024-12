IN BEELD – ‘Kerst in Mjinde’ in de Sint-Vedastuskerk in Menen werd een groot succes

De Sint-Vedastuskerk in Menen verwelkomde verschillende artiesten voor het project ‘Kerst in Mjinde’. Het was de eerste keer dat er een dergelijk kerstconcert plaatsvond. De organisatie was in handen van vier Menenaars, die de opbrengst schenken aan Kerckstede, nu Althus, een warme plek voor mensen met een verstandelijke beperking in Oostnieuwkerke.

Na één jaar intense voorbereiding was het eindelijk zover. De week voor zaterdag 7 december was het plots alle hens aan dek. Die dag zelf leefden velen ernaar toe. De optredens vonden plaats in een verzorgde, gezellige Sint-Vedastuskerk, met een sfeervolle verlichting en goede klank door DJ Marco. Het begon met een vriendelijk onthaal door zes leden van Love 2 Dance. Een fotomoment. Een kerstman die present was. Een opname voor uitzending op Jess-FM. Natuurlijk waren er ook artiesten: Fabrizio Zeva, Corina, Jean-Pierre en Patrick Lepoutre, de jeugdharmonie Athalo. Het publiek was heel dankbaar. De organisatoren Paulette Wydoodt, Henk Begein, Christian Buyse en James Vanmechelen waren opgetogen. Tot een volgende editie? Vast en zeker wél na die succes! (PADI – foto’s Paulette)