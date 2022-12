IN BEELD – Jacco Ricardo & Friends Kerstshow in zaal Etropal in Lauwe

Het team van Etropal was vroeg gestart met de voorbereidingen voor het heerlijk kerstmenu dat vooraf ging aan de namiddagshow. Jacco Ricardo én Philippe stonden op tijd klaar om alle mensen om 11 uur persoonlijk te verwelkomen. Het team van Etropal bracht dan de 180 ingeschreven naar hun plaats.

Na de maaltijd begon de kerstshow die Jacco Ricardo op eigen wijze had geproduceerd. Same met Ginger, Corina, Jason Bradley en The Stardancers maakte Jacco er een uniek concept van met veel duetten en samenzang tussen de artiesten, waardoor het een mooi doorlopend programma was met veel verrassingen. Jacco zorgde al snel voor een luidklinkende ovatie met het openingsnummer “It’s beginning to look a lot like Christmas”, waarna alle liedjes in een vlot tempo elkaar opvolgden. Een hoogtepunt in de show was de prachtige uitvoering van “Laat Alles wat Ademt in vrede bestaan” door Jacco, waarbij The Stardancers opkwamen als vlaggenzwaaiers en met de Russische en Oekraïense vlag zwaaiden. Vooraf had Jacco dan ook de wens uitgesproken dat deze buurlanden net als België en Nederland als vrienden konden samenleven. Andere hoogtepunten waren de duetten zoals ‘I have a Dream’, ‘SO this is Xmas’, ‘Winter Wonderland’, ‘White Xmas’, ‘Run to Me’.. Iedereen keerde met een fijn kerstgevoel naar huis terug, nadat de artiesten in de finale nog samen zongen ‘Een Heel Gelukkig Kerstfeest’. (PADI – foto’s Paulette)