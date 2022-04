IN BEELD – Herbert viert verjaardag voor volle zaal in Salons Mantovani in Oudenaarde

Eindelijk mocht Herbert Verhaeghe weer eens de grote muzikale kanonnen uithalen om een show te brengen. Zijn verjaardagshow in Salons Mantovani in Oudenaarde was er dan weer één zoals uit vervlogen tijden of één met alles erop én eraan. Van orkest tot gastoptredens, van een showballet tot veel leuke nummers.

Herbert opende de avond met het lied ‘Zonder jou’. Hij bracht natuurlijk ook zijn nieuwe single ‘Vandaag is ons moment’ en ‘Jij verbaast me’, het lied dat hij uitbracht samen met Bart Herman voor Het Ventiel. Peter Keereman werd gehuldigd voor tien jaar toffe samenwerking. Lindsay en Bart Herman waren de gastartiesten. Na de show maakte Herbert nog voldoende tijd vrij voor de vele fans, die hem stonden op te wachten. (PADI – foto’s Jens)