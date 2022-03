IN BEELD – “Hebben jullie twee jaar op ons gewacht? Schitterend!”

Vrijdagavond stond de Amerikaanse groep The Three Degrees op het podium van Kursaal Oostende.

In feite was dat al een optreden dat in 2020 moest plaatsgrijpen, maar door corona werd het verplaatst én nog eens verplaatst én nog eens verplaatst… Het voorprogramma werd verzorgd door David Vandyck uit Zedelgem. De dames van The Three Degrees begonnen er omstreeks 20.45 uur aan en namen even voor 22 uur afscheid. Ze zongen o.a. ‘Take Good Care Of Yourself’… Eén van de groepsleden vroeg na enkele nummers: “Wat hebben jullie allemaal gedaan in die voorbije twee jaar? Hebben jullie twee jaar op ons gewacht? Wie had er al tickets in 2020? En hier iemand die al tickets had in 2019. Schitterend! Dankjewel. We houden van jullie.” (PADI – foto’s Daniël)