IN BEELD – Gezellige namiddag met muzikaal talent in Gasthof D’Hoeve in Dadizele

Bij Nick en Nancy Catry-Pattou van Gasthof D’Hoeve in Dadizele was er een muziek- en dansnamiddag met optredens van Shancy en Rita Cordy.

De organisatie was in handen van Christine Vangheluwe, die heel wat aanwezigen mocht verwelkomen. De ingeschrevenen werden verwend met een dessertbord en getrakteerd op gezond fruit. Shancy mocht als eerste zingen, gevolgd door Rita Cordy. De klank was in handen van Gino Van Den Bossche, die ook enkele liedjes zong en dat ook nog heel goed deed. In januari 2023 vindt de volgende muziek- en dansnamiddag plaats. Geniet van onze fotomap. (PADI – foto’s Paulette)